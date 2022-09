Wandelen voor OIGO is aan tiende editie toe

Op 18 september 2022 gaat voor de tiende keer Wandelen voor OIGO door in OC De Coorenaar in Desselgem. De deelnemers, die wandelen of lopen voor het goede doel, kunnen kiezen uit drie afstanden: 5 km, 10 km en 15 km.

“Naast deze afstanden is er dit jaar ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de marathon voor OIGO”, vertelt organisator Kimberly De Frene trots. “Nathalie Sinnesael loopt haar marathon tijdens de tiende editie van wandelen voor OIGO. Ze start met haar onderneming om 8 uur. Deelnemers kunnen zich inschrijven om de volledige marathon te lopen of een deel ervan: 10 km, 20 km of 30 km. Vorig jaar kregen we 320 sportievelingen op de been. Het record staat op 480. Deelnemen aan de wandeltocht kan al voor drie euro als je vooraf inschrijft. Maar veel mensen opteren om de dag zelf in te schrijven, dan gaat er 5 euro integraal naar het goede doel. Iedere deelnemer krijgt een mooie goodiebag.”

Ijskappen aangekocht

“Naast wandelen of lopen kan men ook deelnemen aan de tombola, waarmee prachtige prijzen te winnen zijn, waaronder overnachtingen in hotels, restaurantbonnen… voor ieder wat wils dus. Alle opbrengsten gaan integraal naar het goede doel OIGO, dat staat voor Opgeven Is Geen Optie. OIGO zet zich in voor het comfort van de kankerpatiënten en steunt verschillende ziekenhuizen met het uitwerken van projecten. Het O.L.V. Lourdesziekenhuis steunde OIGO in het verleden al meermaals door onder andere de aankoop van een lasertoestel en ijskappen. In 2021 steunde OIGO het project rond het ontwikkelen van oncobrood. Dit jaar zal er opnieuw een ijskap aangekocht worden.”

“Wij hebben OIGO leren kennen via Sandra Cauwels”, gaat Kimberly verder. “Ik kende Sandra erg goed, haar verhaal is te lezen op de website van OIGO en op haar eigen blog. Sandra was als een grote zus voor mij, ze stond altijd voor me klaar en wist ook altijd wat ze moest doen of zeggen. Sandra was een echte vechter, als ze haar tanden ergens had ingezet dan ging ze er echt voor de volle 100 procent voor. Toen ze ziek was, had ze het erg moeilijk. Ze was altijd een hele actieve, sportieve vrouw en opeens kon ze of mocht ze bijna niets meer doen. Dat was erg moeilijk voor haar. Maar ze bleef doorzetten ! Helaas was “het beest” te agressief en heeft ze de strijd moeten opgeven. Sandra zal er altijd voor ons zijn, zoals ze er anders ook altijd was. (ELD)