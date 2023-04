Wandelen langs vier parken

Ondanks de vele bouwwerken beschikt Ardooie in het centrum van de gemeente nog over groene ruimte. Een tocht van een vijftal kilometer langs een viertal parken moet dit illustreren.

Het traject van deze vierparkenwandeling is een lus, zodat je om het even waar kunt inpikken. Het eerste park is meteen het oudste: het Mgr. Roelenspark, tussen de Kortrijksestraat en de Mgr. Roelensstraat. Op het oude voetbalveld is er een tweede park en dat is het meest uitgebreide. Het gedeelte aan de schietstand is bekend terrein bij velen, maar het park op het voormalige voetbalveld is er minder bezocht. Toch staan daar de beelden van de oude ambachten die in Ardooie werden uitgeoefend. De Waterbek is de derde wandelzone. Van daaruit kan je wandelen naar de nieuwe waterbuffer in de omgeving van de Meersen- en de Poerbusstraat. Een wandeling op de berm die de waterzone afscheidt is er mogelijk. Naar verluidt zijn hier vaak watervogels te spotten.

Het plannetje van dit wandelpad staat op de website van de gemeente.