Wandelclub Hoger Op organiseert wandeltocht door de natuur van Diksmuide

Zaterdag 29 april biedt wandelclub ‘Hoger Op’ de Woumenaars maar ook alle andere wandelfanaten de kans om tijdens de wandeltocht te genieten van de schitterende natuur die de Blankaartgemeente te bieden heeft. Het bestuur van de wandelclub -met secretaris Robrecht Devos als de grote motor- stippelde opnieuw vier routes uit.

Binnen de Koninklijke fanfare Hoger Op is sinds enkele jaren een wandelclub erg actief. De leden van de goed draaiende club nemen deel aan heel veel wandeltochten in gans Vlaanderen. Leden van de wandelclub mogen meestappen voor slechts €1,50 terwijl niet-leden 2,50 euro hoeven neer te leggen. Op zaterdag 29 april kunnen de vroege vogels vanaf 7 uur starten vanuit oc Walnes. Wie liever na de middag wat gaat stappen kan zich nog aanmelden tot 15 uur.

Er zijn diverse afstanden en enkel de wandeling van 6 km is toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Alle vier de tochten stappen eerst via landelijke wegen naar het kasteelpark de Blankaart. Na een doortocht door het prachtig gerenoveerde kasteel stappen ze allemaal richting domein Sport Vlaanderen. De langere afstanden maken vanaf daar steeds nog een extra lus richting waterproductiecentrum De Blankaart en hoeve ’t Madeliefje waar ook een controlepost voorzien is. Op dit punt kan men natuurlijk ook genieten van ambachtelijk ijs gemaakt door Lieven en Martine.

In 2022 waren er maar liefst 1158 wandelaars die kwamen genieten van al het moois. Het bestuur verwacht ook dit jaar heel wat deelnemers. Voorzitter Rudi Jaecques hoopt dat er dit jaar ook eens veel Woumenaars deelnemen aan dit evenement. Wie niet kan stappen is natuurlijk ook altijd welkom in het ontmoetingscentrum om te genieten van een lekker drankje of een kleine knabbel. (SD)