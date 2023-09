Wandelclub De IJzerstappers organiseert IJzerbroekentocht

Wandelclub De IJzerstappers organiseert op zaterdag 23 september de derde editie van de IJzerbroekentocht. De deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden, van 5 tot 24 kilometer. Het ontmoetingscentrum Oud Gemeentehuis in Reninge fungeert als startplaats. “Onze wandeltocht verkent de prachtige IJzervallei met haar unieke broekenlandschap”, zegt Heidi Capoen, bestuurslid van de IJzerstappers. “De tocht staat open voor iedereen. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 9, 12, 18 en 24 kilometer. Een extra kleine lus van 5 kilometer is daarenboven rolstoel- en kinderwagenvriendelijk. De langste lus verkent het mooie Oostvleteren, inclusief de Brabanthoek. In vergelijking met de twee vorige edities werd het parcours licht aangepast, maar de unieke IJzerbroeken behouden uiteraard hun centrale plaats.”

Ledenwandelingen

Mensen die lid willen worden van de IJzerstappers kunnen altijd terecht bij secretaris Hans Wallyn, Weststraat 11 in Lo of een mailtje sturen naar ijzerstappers@gmail.com. De wandelclub staat open voor iedereen. Maandelijks worden twee ledenwandelingen georganiseerd, de derde zondag van de maand en de dinsdag daarop volgend. Het betreft hetzelfde traject, maar dus op twee verschillende dagen. De leden ontvangen ook maandelijks een nieuwsbrief boordevol info.

“Redenen genoeg om lid te worden van onze wandelvereniging”, zegt Heidi Capoen. “Wandelen is goed voor je fysieke en mentale gezondheid. Samen op stap gaan biedt ook kansen op sociaal contact, vriendschap en gezelligheid.”

Lid worden kost 20 euro. Voor die prijs ontvangen de leden naast een lidkaart ook een mutualiteitsattest waarmee ze het grootste gedeelte van het inschrijvingsgeld recupereert. Daarnaast genieten ze ook van verschillende voordelen bij vzw Wandelsport Vlaanderen zoals 1,50 euro korting op de inschrijvingsprijs op wandeltochten, gratis vier keer per jaar het tijdschrift ‘Walking Magazine’ en via de webwinkel van Wandelsport Vlaanderen vzw kunnen ze leuke wandelsnufjes aankopen aan een voordeeltarief. De leden zijn ook een volledig jaar verzekerd voor alle wandelactiviteiten, ook privé. (KVCL)