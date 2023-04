Wandel of fiets langs de mooiste bloesems in de streek

De bloesemroutes in Dentergem zijn de ideale manier om te genieten van de lentezon en de benen te strekken. Tot en met woensdag 10 mei kan je wandelend of fietsend de boomgaarden en meersen in Dentergem en omstreken ontdekken. Het is de derde keer dat de gemeente dit lente-initiatief organiseert. “De bloesemwandelingen en fietsroutes moet je beleven”, vertelt schepen Gunther Simoens. “Het heerlijke aroma van de bloesems en het vrolijke lentezonnetje zorgen ongetwijfeld voor een lentegevoel. Een stop bij de plaatselijke horeca voor een drankje en stuk taart hoort er ook bij. Of misschien hou je wel even halt bij de fruittelers om een kilo appelen in te slaan. Wie nog energie over heeft aan het einde van de routes kan met een eigen bootje de Mandel op vanaf de net aangelegde steigers aan de Baliekouter of de Tieltstraat in Markegem.” Dat je in al die bloesempracht kan wandelen en fietsen, is te danken aan Wolfcarius Fruit (Gottem-Markegem), Wolfcarius Christ (Wakken en Wielsbeke) en O’bio (Wielsbeke). De fruittelers laten alle sportievelingen in hun boomgaarden en op hun velden passeren. “Wij krijgen vragen van mensen uit onder meer Ieper en Roeselare die blij zijn de bloesems van zo dichtbij te beleven zonder naar Limburg te moeten afzakken”, klinkt het bij de gemeente. Je kan je wandeling starten aan de Baliekouter in Wakken (6,5 km), het JOC in Dentergem (12,5 km) of Sporthal Den Bul in Markegem (12,5 km). De fietstocht van ongeveer 65 km is op te splitsen in twee afzonderlijke lussen van 41 km (startplaats Sporthal Den Bul) en 24 km (startplaats Baliekouter). Alle routes zijn bewegwijzerd.

Fotowedstrijd

Dit jaar kan je ook deelnemen aan een fotowedstrijd. De sportdienst zorgt voor de prijzen, bijvoorbeeld enkele gratis lessen Multimove, yoga of seniorensport, of gratis enkele uren gebruikmaken van de padel- of tennisinfrastructuur. Je bloesemfoto’s kan je delen op je Instagramaccount met de hashtag #dentergembloesem of doormailen naar sport@dentergem.be. Uit alle gedeelde foto’s wordt een winnaar getrokken. (LVS)

Info: www.dentergem.be/bloesemroutes.