Wandel- en fietsplezier in Wingene via de zoektocht ‘Zomerzoeken’: “Deze tocht is vakantie in eigen dorp, niet ver en niet duur”

Woestijnzwijn en het gemeentebestuur van Wingene stak een leuke zomerzoektocht in elkaar. Er zijn vijf verschillende tochtjes van telkens een viertal kilometer. Deelnemen kan nog tot en met donderdag 31 augustus.

“Elke route heeft een eigen thema en zo kunnen deelnemers de gemeente ontdekken”, vertellen Peter Detavernier en Stijn Verkinderen van Woestijnzwijn. “Op de Hille zoeken we plaatjes, in Wildenburg is het thema kookplezier, in Zwevezele focussen we ons op tegelwijsheden en in Wingene gaan we op zoek naar de kleine lettertjes en ten slotte zoeken we schoon volk in de bossen. Deze tocht is vakantie in eigen dorp, niet ver en niet duur.”

Leuke prijzen

Bij de zoektocht horen tal van vragen. Deze Zomerzoeken laat je steeds naar buiten trekken om op zoek te gaan naar foto’s, letters en hints. “Er zijn vijf opdrachtenreeksen en het is aan de deelnemers om per reeks de juiste oplossing te vinden”, vult schepen van Sport Jens Danneels (CD&V) nog aan. “De wegbeschrijving per route kan je vinden in het boekje of via www.wingene.be/zomerzoeken. Er zijn mooie prijzen te winnen.”

Het antwoordformulier met ten minste één opgeloste route, kan ingediend worden in het gemeentehuis of de bibliotheek en dit tot en met donderdag 31 augustus. De eindwinnaar wordt bekend gemaakt op woensdagavond 6 september tijdens de avondmarkt op Wingene Kermis. Per route is er voor twee winnaars een leuke verrassing en wint telkens één winnaar een bon van 120 euro. Wie alle routes foutloos oplost, dingt mee naar de hoofdprijs ter waarde van 400 euro.