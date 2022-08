Wagens stelen de show op de CarBon Ultimate Car Day in Tielt

Liefhebbers van auto’s allerhande kunnen op maandag 15 augustus hun hart ophalen aan het Generaal Maczekplein in Tielt. Daar organiseert Stefaan Deruyck immers opnieuw een car-event. Tijdens de CarBon Ultimate Car Day zal een grote selectie van zogenaamde quality cars te bewonderen vallen.

Organisator Stefaan Deruyck is allesbehalve aan zijn proefstuk toe. In april van dit jaar organiseerde hij nog ‘25 jaar Nitro Sensations’ op de Markt van Tielt. 306 wagens tekenden toen present. In totaal staat de teller zelfs al op zo’n 300 evenementen. Ook voor maandag rekent Stefaan op een grote opkomst.

Alle stijlen welkom

“Iedereen is alleszins welkom om er zijn wagen te showen”, vertelt hij. “Iedereen die dat wil, kan langs de Ringbaanparking zijn wagen aan het grote publiek tonen. Alle stijlen zijn welkom. Zij kunnen tussen 13 uur en 14 uur aankomen”, geeft Stefaan mee.

“Daarnaast hebben we ook een selectie gemaakt van 27 speciale wagens die in de Europahal mogen plaatsnemen.” Op het Generaal Maczekplein wordt dan weer een vipruimte ingericht. “In totaal rekenen we op die manier toch op zo’n 200 voertuigen. En daarbij zullen zeker ook Nederlanders en Fransen zitten, want ook internationaal zijn we stilaan gekend.”

Randanimatie

Stefaan is er dan ook van overtuigd dat het een geslaagde editie zal worden. “Het is iets wat wel blijft leven. Ook al is er op dit moment een beetje een overaanbod aan dit soort evenementen, proberen we de mensen toch zo goed mogelijk te lokken. We zijn er alleszins al een tijdje mee bezig”, zegt hij.

De organisatie wil dan ook de randanimatie niet verwaarlozen. “Zo zullen er bijvoorbeeld tussen de wagens standhouders staan die hun producten zoals reinigingsmiddelen, bestickering en velgen komen voorstellen. Daarnaast zijn we ook nog aan het brainstormen over een namiddagactiviteit.”

En er kan ook iets gewonnen worden. Zo geeft de organisatie maandag maar liefst 53 prijzen weg. “Dat gaat van de prijs voor het mooiste wiel, over Lady Driver, tot mooiste Japanse auto of mooiste Ford”, legt Stefaan uit. “De prijsuitreiking daarvoor staat gepland rond 17 uur.”

Ideale locatie

Vroeger vond het gebeuren plaats op de collegesite, maar de verhuis naar het Generaal Maczekplein bevalt Stefaan wel. “Het is eigenlijk een ideale locatie. De wagens kunnen komen aanrijden langs de Sportlaan en kunnen makkelijk de parking langs de Ring bereiken.”

“Als het regent, heb je dan weer de Europahal als back-up.” Volgens hem is het dan ook de ideale daguitstap. “Iedereen is welkom en komen kijken is volledig gratis”, rondt Stefaan af.