Vzw Equisense organiseert meerdaagse staptochten met paarden

Wil je even ontsnappen aan de dagelijkse ratrace? Dan biedt de driedaagse staptocht met paarden van vzw Equisense uit Heuvelland een oplossing. Samen met de paarden en begeleiders kun je begin september even helemaal ‘ontkoppelen’ en genieten van de rust en de natuur in Heuvelland. “Het paard wordt onze compagnon op de route”, klinkt het.

De vzw Equisense werd opgericht in 2010 door Marianne Mervaille (56). In maart 2017 sprong ook haar vriend Serge Devriendt (66) op de kar, als voorzitter van de vzw. Hij was jarenlang actief als centrumverantwoordelijke van CJT De Lork. “Equisense staat voor begeleiding van je persoonlijke ontwikkeling met paarden”, vertelt Marianne, die afkomstig is uit Ieper en al achttien jaar in Heuvelland woont.

Maatschappelijk doel

Bij Equisense hebben ze een maatschappelijk doel voor ogen. “Een specifieke doelgroep hebben we niet, iedereen is hier welkom. We organiseren activiteiten waarbij de interactie tussen mens, paard en natuur centraal staat. Onze vzw verbindt mensen van overal in Vlaanderen en over de Franse grens dankzij de kudde paarden, met als extra troef het mooie rurale gebied in en rond de vallei van de Monteberg.”

“Dat paarden een effect hebben op mensen, is ondertussen al duidelijk bewezen. Equisense heeft een dubbele betekenis: equi is Latijn voor evenwicht en equus betekent paard. Sense is dan weer de zintuiglijke beleving. Dankzij de steun van partners en sponsors kregen we van bij de beginperiode de wind in de rug, want een project met paarden realiseer je niet zomaar.”

Meter Stephanie Coorevits

De vzw huurt een deel van Jeff’s Valley, het paardenpension dat eigendom is van Carlos Valcke. In september organiseert ze meerdaagse staptochten, waarvan Stephanie Coorevits meter is. “Jeff’s Valley is de vertrekplaats van de meerdaagse staptochten. Hier zadelen we de dieren op met een speciaal gareel. Zo kunnen we heel wat gerief meenemen – denk maar aan EHBO, drank, hygiëneproducten…”

Na een pilootproject waren ze klaar voor het echte werk. “We konden nagaan wat de do’s en don’ts waren en hebben nog een aantal zaken herzien. Je neemt niet zomaar elk paard mee, je hebt paarden nodig die elkaar goed kennen. Ze zijn de compagnon de route voor onze deelnemers. Een vriend die je lasten kan dragen en je – net als vroeger – van punt a naar punt b kan brengen. Voor onze meerdaagse nemen we drie paarden en twee pony’s mee. De oudste is Pupito, hij is er 26.”

Luxe overboord

De rode draad is: terugkeren naar de basis en alle luxe overboord gooien. Zo is er geen elektriciteit en gsm-gebruik. “Er is wel altijd een noodnummer van de begeleiders ter beschikking, voor dringende zaken. Tijdens dit avontuur willen we gewoontes wegnemen en alle zintuigen vrijmaken om te genieten van de prachtige natuur. Slapen doen we in tenten.”

Een van de stopplaatsen is het Heuvelhof in de Zwartemolenstraat, het natuurterrein dat al dertien jaar wordt uitgebaat door Piet Vercruijsse. Hij toverde destijds een maïsveld om tot een oase van rust. “Je hebt er verschillende slaapmogelijkheden, maar wij maken er gebruik van de kampeerruimte. Het is een prachtig natuurdomein en de ideale plek om ’s avonds volledig te deconnecteren. We koken er op houtvuur met natuurvriendelijke producten. ’s Avonds genieten we van de zonsondergang. Piet is een voorbeeld van onze uitstekende samenwerking met de locals. We zijn er om elkaar te helpen en zonder de hulp van anderen kunnen we dit niet organiseren.”

Van 4 tot en met 6 september. Deelnemen kan vanaf 18 jaar en inschrijven is mogelijk tot 28 juli. Meer info: www.equisense.be/opavontuurmetpaarden.