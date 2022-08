Vuurwerkfestival in Knokke-Heist vroegtijdig gestaakt door strakke wind

Even had de organisatie gehoopt dat de wind nog zou afzwakken tegen de avond, maar dat is helaas niet het geval. Daardoor kan de vuurwerkshow van Griekenland op het strand van Knokke-Heist ook zaterdagavond niet doorgaan. Die stond gepland om 22 uur en zou tienduizenden toeschouwers lokken.

“De sterke noorderwind blijft een bedreiging voor de veiligheid van de bezoekers van het evenement en de bewoners van de omliggende appartementen”, klinkt het. “Dat maakt het niet verantwoord om de pyrotechnische musical te laten plaatsvinden. We hopen dat de bezoekers ondertussen kunnen genieten van de vele andere troeven die Knokke-Heist te bieden heeft.”

Het is organisatorisch niet mogelijk om de show op een later moment te laten plaatsvinden waardoor er vervroegd een einde komt aan deze editie. Ook donderdagavond werd het vuurwerk van Griekenland al afgelast door de strakke wind. (MM)