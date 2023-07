Vrijdagmarkt keert na een jaar en vier maanden terug naar de Steenakker in Wervik: “Veel volk en verkoop loopt goed!”

De terugkeer van de wekelijkse vrijdagmarkt op het belevingsplein de Steenakker in Wervik is dankzij het mooi weer en de nieuwsgierigheid van de trouwe marktbezoekers een echte meevaller geworden. “Eindelijk hebben we onze markt terug”, hoorden we meermaals. De Steenakker stond goed vol. De opstelling in rijen is compleet anders dan vroeger.

Begin maart vorig jaar vond de vrijdagmarkt de laatste keer plaats op de Steenakker. Toen begon de heraanleg van wat de grootste centrumparking was. Het zal alvast een grote uitdaging zijn om nieuw leven in de vrijdagmarkt te blazen want er haakten marktkramers af.

Eerst stond de vrijdagmarkt op drie verschillende locaties. Niet voor lang want vrij vlug viel de parking naast de Sint-Medarduskerk weg en bleef het bij het stadsdomein Oosthove en het Sint-Maartensplein. Nu staan alle marktkramers op de Steenakker.

Veel volk

Linda Hostyn uit de Kasteelstraat in Wervik van Feestidee ’t Snoeperke staat met schepsnoep op de markt. “Vroeger stond ik op Oosthove”, vertelt ze. “Binnen twee weken zal het precies een jaar geleden zijn voor de eerste keer. Er is enorm veel volk en de verkoop loopt goed. Het is voor iedereen natuurlijk wat zoeken.”

“Zaterdag sta ik ook op de markt in Menen en zaterdagnamiddag ben ik van de partij op de Gapersfeesten in Geluwe. In mijn kraam zijn er een veertigtal soorten snoep. Ik pak ook uit met een actie. Wie een halve kilo koopt, krijgt er een zeepbellendoos bij.”

“Ik ben content. We hebben weer een echte markt. Nu hebben ze het goed gedaan, dat mag ook worden gezegd” – Andy Claus

Andy Claus van De Kaasbolle in de Ten Brielenlaan in Wervik stond vroeger op het Sint-Maartensplein. “We stonden daar goed maar ik ben er alvast voorstander van dat alle marktkramers op dezelfde plaats staan”, benadrukt Andy. “Niet dus vijf hier en zes elders, bij manier van spreken. Ik vroeg om niet in de zon te staan en sta ik hier perfect.”

“Ik ben content. We hebben weer een echte markt. De opstelling van de kramen is mooi. Nu hebben ze het goed gedaan, dat mag ook worden gezegd. We staan vijf op zeven dagen op de markt. Niet op maandag en dinsdag. Woensdag in Langemark, donderdag in Lowingen (nabij Moeskroen, red), zaterdag in Oostende en zondag Marke.”

Meer kramen dan vroeger?

Het lokaal bestuur verspreidde een flyer over de vrijdagmarkt. Het is voor de kinderen vakantie en hadden nogal wat oma’s en opa’s hun kleinzoon of -dochter mee. Zoals Hilde Stragier en Dirk Lecluse met Tristan (4). “We kwamen niet elke week naar de markt”, vertellen Dirk en Hilde “Er staan veel meer kramen dan vroeger. Dat denken we toch. Het is beter dat alle marktkramers hier nu samen staan. Het is voor iedereen veel aangenamer om de toer te doen. Een pluspunt zijn de zitbanken.”

Hapjes voor bezoekers

Nieuw is het eetplein op de vrijdagmarkt. Mensen kunnen wat ze kopen op de markt ter plaatse opeten. Een andere nieuwigheid is het concept voor meer beleving. Drie koks maken deze maand hapjes voor de marktbezoekers. Tair Kassymov van The Noodle Bar maakte uiteraard porties noedels klaar.

“Het initiatief vind ik wel tof”, vertelt hij. “De mensen maken eens kennis met een andere keuken. En bovendien is het een mooie publiciteit voor mij. (lacht) Mijn foodtruck in het begin van de Geluwesesteenweg is enkel open op vrijdagavond. Vroeger meer, maar ik heb een drukke job en volg als brandweerman ook een opleiding voor duiker.”

Snel en vers

Op de Botermarkt in Roeselare baten zijn ouders al zes jaar The Noodle Bar uit. Noedels zijn dan ook fel in trek. “De mensen willen meer gezond eten, alles is vers”, zegt Tair. “Het vlees en de groenten. De mensen willen ook snel geserveerd worden. Veel mensen hebben geen tijd om te wachten.”

Via Bpost werd in alle brievenbussen in Wervik, Geluwe en Kruiseke een mooie flyer verspreid, ook in Menen, Dadizele, Komen, Beselare, Geluveld en Wervicq-Sud. (Erik De Block)