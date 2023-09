Vriendenkring Vredesmolen klaar voor tiende tocht

De tiende wandeling van de Vriendenkring Vredesmolen vindt plaats op 24 september, onder het thema ‘In de voetsporen van de Belgische troepen bij het eindoffensief van WO I’.

De wandeling is geschikt voor iedereen vanaf tien jaar. Er is keuze tussen 7, 15 en 20 kilometer. Inschrijven, starten en aankomen gebeurt in OC Heuvelhuis, in de Dorpsstraat in Klerken. Daar zijn doorlopend broodjes en drank te verkrijgen. Het parcours is volledig bewegwijzerd en gaat over privégronden die anders niet toegankelijk zijn. Er wordt door velden gestapt, en dus is gepast schoeisel aangewezen. Controleposten en rustpunten zijn voorzien. Meewandelen kost 3 euro, inclusief verzekering, soep en een stempel. Vrije start vanaf 8.30 tot 11 uur voor de 20 kilometer, tot 13 uur voor de 15 kilometer, en tot 15 uur voor de 7 kilometer.

Evocatie onderweg

“Tijdens de wandeling is er ook dit jaar een evocatie door de groep Piotten, die ook in het defilé in Ieper meedeed”, vertelt Benny Aelbrecht, bestuurslid van de vriendenkring en ontwerper van het parcours. “De wandeling start aan het Heuvelhuis en gaat achter het kerkhof door de velden naar Den Anker in de Kerelstraat, richting Brandhoek, waar een eerste splitsing van de drie parcours plaatsvindt.”

“Verder wordt er onder meer langs de Schoolstraat, de Nieuwstraat, het bos, de Maalderij, de Mosselstraat, de Slijpstraat, de Zuid-Torhoutstraat, de Beukhoutwegel, de Klerkenstraat, het Colenspad, de Vredesmolen en de Holleweg naar de put van Lange Max gestapt. De grootste toer gaat tussen de bloemkoolvelden, naar de Zarrenstraat en de Esenweg, en dan terug, naar OC Heuvelhuis. Elk parcours loopt door velden en is uniek.”

De wandeling is gekend bij de wandelverenigingen en lokt ieder jaar heel wat volk. “Zelfs bij slecht weer halen we nog meer dan honderd deelnemers. Er zijn ook mensen die het parcours lopen, bijvoorbeeld als voorbereiding op een marathon.” (foto ACK)