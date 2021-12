Vriendengroep lanceert spelletjesuitgeverij Spellmakers én eerste game ‘Schermstrijd’

Vier vrienden uit de regio’s Kortrijk en Tielt hebben met Spellmakers een eigen spelletjesbedrijf opgericht. Het prototype voor hun eerste spel is al helemaal klaar. Daarin kunnen kinderen strijden voor schermtijd. Vanaf volgende zomer hopen ze ons land ermee te veroveren.

Bij heel wat gezinnen met jonge kinderen is het een veel voorkomende discussie: hoelang mogen ze nu precies op hun tablet of spelconsole?

Schermtijd verdienen

“In de coronacrisis werkten veel ouders van thuis uit, dus werden er daar alleen maar meer vragen over gesteld”, aldus Bart Meese. Bij de 32-jarige online marketeer uit Gent, die jarenlang in Tielt woonde, ging een lichtje branden.

Hij kreeg het idee om er een gezelschapsspel rond te maken, waarbij je wat qualitytime hebt zonder schermen én tegelijkertijd schermtijd kan verdienen. Het beste van twee werelden dus.

Draaiend spelbord

Bart klopte met zijn idee aan bij Pieter Huyghe (34) uit Tielt, die werkt als agile coach. Hij was meteen voor het idee gewonnen. De twee kwamen terecht bij Wannes Vandenbussche (27) en Ruben De Mesmaeker (28), respectievelijk verpleger en grafisch ontwerper bij AZ Groeninge Kortrijk. Bart zat ooit met de broer van Ruben in klas.

Wannes en Ruben waren zelf al een paar jaar bezig met een eigen spel te ontwikkelen. “To The Moon And Back is een spel dat bijzonder complex was om te maken, ook al omdat we met een draaiend spelbord zaten”, aldus Wannes. “We hebben geprobeerd om via crowdfunding het spel in de markt zetten, maar dat bleek niet simpel.”

Heel wat gezinnen hebben het spel al getest en dat gaf ons vertrouwen

Het viertal besloot hun gezamenlijke kennis te bundelen en richtte meteen ook een eigen uitgeverij op: Spellmakers. “Er is dus inderdaad een plan op lange termijn”, aldus Meese.

“Het eerste spel dat we dus in de markt zetten is Schermstrijd. Concreet kan je zelf kiezen voor hoeveel schermtijd je speelt. De kinderen willen er zoveel mogelijk verzamelen, de ouders willen er zoveel mogelijk afsnoepen.”

Digitaal verlengstuk

Er werd een halfjaar gewerkt aan het prototype van het spel. “Heel vaak op afstand”, aldus Bart.

“Het grote voordeel is dat we elk onze eigen skills hebben, die van pas kunnen komen. We vullen elkaar perfect aan. Eenmaal het spel op punt stond, hebben we heel wat gezinnen aangesproken om het te testen. Dat was een succes en gaf ons vertrouwen om ermee verder te gaan.”

De twee zijn volop bezig met een digitaal verlengstuk. In samenwerking met de hogeschool Vives komt er ook een app, waarmee je de schermtijd meteen kan implementeren. Er kunnen ook notificaties op verschijnen, met alternatieve activiteiten.

“We kwamen ook in contact met Cartamundi, een Belgische wereldspeler op vlak van kaartspelen. Zij stapten graag mee ons verhaal”, klinkt het.

Nieuws spelideeën

“Ondertussen zijn we al nieuwe spelideeën aan het bedenken. We hebben een langetermijnvisie in ons hoofd. Gezelschapsspelen zijn altijd populair geweest en zeker sinds de coronacrisis aan het boomen.”

“Het is hét moment om op die kar te springen. Wie weet kunnen we straks met Schermstrijd wel internationaal gaan. Aan ambitie ontbreekt het ons niet, nee.” (lacht)