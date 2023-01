Voorzitter Sint-Antoniusfeesten is bezorgd: “Moeten deze traditie in ere houden”

Rollegemnaar Symphorien Desmedt (84) heeft voor de tiende keer de Sint-Antoniusfeesten meegemaakt als voorzitter van het Sint-Antoniuscomité. Hij maakt zich wel wat zorgen over het voortbestaan: de leden van het comité zijn gemiddeld 75 jaar en opvolgers vinden is niet gemakkelijk.

De Sint-Antoniusfeesten bestaan 29 jaar. “Pastoor Willy Dewulf zaliger is de stichter van de Sint-Antoniusfeesten. Alle inkomsten gingen naar de verbouwing van de parochiezaal. Dat was de oorspronkelijke insteek. Nu is de zaal klaar en gaat de opbrengst naar andere goede doelen. Na de tweede editie stapte ik in het comité. Ondertussen ben ik al meer dan tien jaar voorzitter”, vertelt Symphorien Desmedt. Het comité bestaat voorts uit Piet Bortier, Pascal Bourgois, diaken Kris Claeys, Michel Declercq, Etienne Ghequiere, Jacques Plateau en Vincent Vinckier.

Het Sint-Antoniusfeest is meer dan een stoet en de eucharistieviering. Alle Rollegemnaren zijn erbij betrokken, alle verenigingen doen mee. De boerengilde is elk jaar op de afspraak met tientallen tractoren, die de pastoor wijdt. Sint-Antonius wordt beschouwd als de beschermer van landbouwers en vee, en de behoeder van besmettelijke ziektes bij mens en dier.

Light-versie

Het Sint-Antoniusfeest brengt dus mensen bij elkaar, zelfs al is het een light-versie, zoals dit jaar het geval was. “Normaal slachten we een varken en verloten dat tijdens een tombola. Aangezien we maar op de laatste knip wisten dat het feest kon doorgaan, hadden we te weinig tijd om die tombola te organiseren. Ook de feestmaaltijd met hutsepot was er dit jaar niet bij, maar die komt volgend jaar zeker weer op het programma”, zegt de voorzitter.

Hij en zijn comitéleden zoeken – niet noodzakelijk tegen volgend jaar – opvolgers. ” Wij zijn anciens. Zes bestuursleden zijn er van in het begin bij. De gemiddelde leeftijd is 75 jaar. Opvolgers vinden om de feesten verder te zetten is niet gemakkelijk. Maar we moeten deze traditie bewaren. Ik ben dan ook blij dat de Sint-Antoniusvieringen erkend zijn als immaterieel erfgoed.”

Verankerd

Symphorien Desmedt is een geboren en getogen Rollegemnaar. Hij werd geboren in Rollegem op 10 januari 1939, ging naar school in het Sint-Jozefscollege in Moeskroen en begon in 1956 te werken bij de firma Metaalwaren Lecot in Heule. Daar ontmoette hij Marie-Jeanne Chiers (80), die er ook werkte. Ze trouwden in 1968 en hebben vijf kinderen: Jo (54), Nathalie (+2010), Dees (45), Mickel (43) en Charlot (38). Na twintig jaar verliet Symphorien Desmedt de firma Lecot en vestigde zich als zelfstandig vertegenwoordiger in sloten. Hij is al van jongs af aan verankerd in het Rollegems verenigingsleven. In zijn jeugd was hij bij de KSA. Nu is hij voorzitter van de KWB Rollegem, lid van de kerkraad, lid van het parochiaal team en voorzitter van het Sint-Antoniuscomité. (Carlo Herpoel)