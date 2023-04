Vooruit zorgt op 1 mei weer voor koers in de Tieltse centrumstraten

Op 1 mei zorgt de Vooruit-afdeling weer voor koers in de centrumstraten van Tielt. Nieuw dit jaar bij de Memorial Stefaan Huyghelier is dat er tijdens de recreantenrit alleen nog tijdens de eerste ronde met voorrijders gereden wordt, wat betekent dat de koers al na de eerste passage open verklaard wordt.

Het startschot van het wielerfeest wordt gegeven aan café het Textielhuis om 13 uur met twee jeugdwedstrijden over een parcours van 2 kilometer. In de eerste koers rijden de 8- en 9-jarigen en de 10 en 11-jarigen samen, maar is er een aparte winnaar in beide leeftijdsklassen. Om 13.30 uur gaan de 12 tot 14-jarigen van start. Ouders kunnen hun zoon of dochter ter plaatse in Café Textielhuis inschrijven tussen 11 en 12.30 uur.

Voorrijders

Om 14.30 uur is er dan het Inofec Kampioenschap van Tielt. De koers staat open voor alle meerderjarige inwoners van Tielt en buurgemeenten die geen koerslicentie hebben. “Nieuw is dat er enkel nog tijdens de eerste ronde met voorrijders gereden wordt”, zegt Birger De Coninck.

“De koers wordt dus al na de eerste passage aan het Textielhuis open verklaard, terwijl er tot vorig jaar nog vier ronden onder begeleiding gereden werden. Na 10 ronden van 3,8 kilometer kennen we de winnaar.” Inschrijven voor de recreantenrit kan ook ter plaatse, tussen 12.30 uur en 14 uur. Deelnemen kost 10 euro, maar 5 euro wordt teruggegeven bij inlevering van het rugnummer na de koers.

Kampioen van Tielt

Tot slot is er onder de noemer ‘Accent Jobs Wielertoeristenwedstrijd’ een funwedstrijd om 16 uur op hetzelfde parcours. De wedstrijd telt 18 ronden en staat open voor alle wielertoeristen zonder competitievergunning en maakt deel uit van het regelmatigheidscriterium. Inschrijven voor deze koers kan via www.wielertoeristenwedstrijden.be. Er zijn twee categorieën (-40 jaar en +40). In elke categorie wordt de eerste Tieltenaar die over de meet komt, uitgeroepen tot kampioen van Tielt.

Nog op het Feest van de Arbeid trakteert Vooruit Tielt vanaf 8 uur alle wielertoeristenclubs van de stad in Café Textielhuis op een gratis koffie en boterkoek. Het volledige koersreglement is terug te vinden op www.vooruittielt.be. (SV)