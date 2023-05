Voorstellingen ‘Caring is Sharing’ rond zorg, empathie en verbinding

Tussen 22 mei en 2 juli kan je onder de noemer Caring is Sharing op verschillende locaties in de stad Kortrijk voorstellingen meepikken. Dit project rond zorg en empathie staat in het teken van verbinding.

De eerste voorstelling, Wij!, van Wesp vzw heeft plaats op maandag 22 mei om 20.15 uur in de schouwburg. Lennert Maes en Andries Boone maken al tien jaar voorstellingen voor wie Nederlands leert. Voor deze voorstelling werken ze samen met Hussein Rassim uit Irak, Asia Obstarcsyk uit Polen en Jérémie Hakeshimana uit Burundi. Ze geven liedjes van bij ons een exotische invulling of voorzien hun songs van een Nederlandstalige versie. Verder is er nog Vrouwentongen op 10 juni in de Scala en Landing on Feathers op 1 en 2 juli in Budascoop. (VVRK)

Info: www.schouwburgkortrijk.be