Voormalige site recyclagepark in Handzame is voortaan groene speeloase ‘Spoorpark’

Handzame heeft er een stukje groene ontspanningsruimte bij. Achter de Chirolokalen, in een zijvertakking van de Kronevoordestraat, werd het vroegere terrein van het recyclagepark omgevormd tot het Spoorpark. Het is de ideale plaats voor fietsers om even op adem te komen, voor kinderen om hun speelhartje op te halen of zelfs voor sporters om zich in het zweet te werken. Zaterdag 13 mei werd het officieel geopend.

Jarenlang trokken alle inwoners van onze gemeente naar Handzame om er hun afgedankte spullen naar het containerpark te brengen. De site was echter nogal smal en zeker bij de introductie van het diftarsysteem bij alle recyclageparken bleek het praktisch onmogelijk geworden om nog op dezelfde locatie te blijven. Intussen beschikt Kortemark al enkele jaren over een ruim nieuw recyclagepark langs de Staatsbaan.

Nu heeft de site een nieuwe bestemming, en wat voor één! Het Spoorpark is een plek waar niet alleen kinderen kunnen spelen, maar waar iederéén even kan verpozen. “Het Krekedalfietspad komt hier immers ook voorbij”, vertelt schepen van toerisme Rik Waeyaert. “Dat start bij de tuin achter het gemeentehuis van Kortemark en gaat langs de Krekebeek richting Handzame en van daar verder tot in het centrum van Zarren. Het pad wordt op vandaag al druk gebruikt om te wandelen, fietsen of joggen en krijgt er nu dus nog een extra troef bij.”

Ontspannen of inspannen

De buurt werd vooraf betrokken in het project. Bij enkele inspraakrondes konden buren, Chiro Spartok en de vlakbijgelegen lagere school De Tweesprong hun ideeën en bedenkingen geven.

“Beginnend achter het Chirolokaal is er een afgescheiden zone met parkeerplaatsen en ruimte om fietsen te stallen, met daarachter een eerste stuk recreatief groen met enkele picknick- en zitbanken, fit-o-metertoestellen en een waterspeelplaats met handpomp”, schetst schepen van jeugd Lynn Vermote. “Voor de werking van Chiro Spartok is dit dan ook de perfecte speelzone.”

“Aansluitend kan je dan weer terecht op een verhard multisportveld voor een partijtje voetbal of basketbal en vind je een ruime strook grasland met extra picknickbank. In het achterste stuk staan nog enkele fit-o-metertoestellen, verspreid opgesteld tussen kleine bosjes en struiken. Op korte termijn komt De Watergroep ook nog een watertappunt installeren. De aansluiting hiervoor is alvast voorzien.”

Aan de realisatie van het parkproject hangt een prijskaartje van 322.000 euro. Daarvan krijgt Kortemark voor 42.000 euro aan subsidies via Platteland Plus van de Vlaamse Land Maatschappij. Via Buurten op den Buiten steunt de Koning Boudewijnstichting ook de aanleg van het waterspeeltuig voor een bedrag van 5.000 euro. Het Spoorpark is elke dag vrij toegankelijk.