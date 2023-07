Voorlopig laatste pop-up Dadipark, mét populaire loopbrug: “En die maakt hetzelfde geluid als vroeger”

De Heeren Deweer pakken van vrijdag 7 juli tot en met zondag 23 juli een laatste keer uit met hun Dadipark pop-up. “Met het programma van deze derde editie willen we jong en oud bekoren. Maar nu zitten we op onze limiet qua concept. Volgend jaar nemen we een sabbatjaar.”

Hoewel Dadipark al ruim twintig jaar niet meer bestaat, slaagden de vier vrienden van de Heeren Deweer er al twee edities lang in op het nostalgische gevoel van vroeger op te laten borrelen. “En dat willen we nu nog een derde keer doen met onze pop-up. Dit jaar hebben we het eigenlijk nog grootser aangepakt. We werken met minder backstage, waardoor het terrein langs de Waterstraat nog groter is. Daarnaast pakken we uit met verschillende activiteiten. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen en senioren”, aldus Giovanni Maes van de Heeren Deweer.

Rabbitrace

De pop-up zal iedere dag open zijn van 10 tot 22 uur. “Een pak langer dus dan vorig jaar. Door zowel ‘s ochtends als ‘s avonds de deuren te openen kunnen we het volk beter spreiden.”

Dit jaar zijn er tal van nieuwe evenementen. Zo is er op de twee woensdagen Kamping Kids, waarbij gezinnen kunnen overnachten op het terrein. “Een kampvuur ‘s avonds, een ontbijtje ‘s morgens. We brengen het kampeergevoel naar hier.”

De Heeren Deweer merkten de voorbije twee edities ook dat heel wat senioren de Dadiparksfeer van weleer willen opsnuiven. Daarom organiseren ze telkens op maandag een seniorennamiddag. “Voor de volwassenen is er dan weer een Rabbitrace, een spannende wedstrijd langsheen de speelelementen.”

Loopbrug is terug

De organisatoren pakken ook dit jaar uit met heel wat nieuwe speelelementen. Zo keert de loopbrug van weleer terug. “En die maakt hetzelfde geluid.”

Daarnaast is er ook een gocartpiste, een springkastelendolenhof en een golfcircuit. “We willen nog eens alles uit de kast halen. We merken dat we nu wel op onze limiet zitten. Daarom nemen we volgend jaar een sabbatjaar en bekijken we of we in 2025 opnieuw iets kunnen doen.”

http://www.dadipark.be