Voordracht ‘Gastvrouwen van De Engel’ katapulteert je terug naar de vorige eeuw in Gits

Woensdagavond 9 november vindt een voordracht over ‘Gastvrouwen van De Engel’ plaats in zaal Hembyze in Gits.

Gasthof De Engel is een begrip in Gits, want het was een waar volkscafé, feestzaal en voor menig koersliefhebber een thuisbasis. Maar liefst 150 jaar lang waren de families Meersseman, Dewaele en Lagrou de uitbaters van deze hoekherberg op Gits Platse. “Spreker Brecht Fevery, achterkleinzoon van Andrea Dewaele die gastvrouw van de Engel was tussen 1922 en 1988, reconstrueert een uniek stukje familiegeschiedenis.

Boeiende vertelling

De spreker neemt ons mee voor een boeiende vertelling over De Engel en dit vanaf midden negentiende eeuw tot op heden. We komen te weten hoe het de uitbaters van De Engel verging tijdens de Eerste Wereldoorlog en we herbeleven de wederopbouw in de jaren 20 en 30 van vorige eeuw. Dit is een uniek en nog nooit eerder verteld verhaal over de Eerste Wereldoorlog in Gits.

Gratis

“Ook de beginjaren van wielersportvereniging De Bie komen ten tonele en er wordt verteld over dé cichorei Excelsior, het huismerk van suikerij- en koffiebranderij Oscar Lagrou-Dewaele. Een absolute aanrader voor iedereen met een hart voor het Gitse erfgoed. De voordracht is gratis. We hopen zoveel mogelijk mensen te verwelkomen”, vertelt Mark Broucke van het Davidsfonds Gits. (EVG)