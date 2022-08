Voordeligere tickets voor kansarmen op Waregem Koerse: “We willen een nieuwe richting inslaan”

Voor het eerst kunnen kansarmen genieten van voordelige tickets voor Waregem Koerse. “We willen iedereen de kans geven om bij onze jaarlijkse hoogdag te zijn”, klinkt het.

“We willen nu ook kansarmen de mogelijkheid bieden om erbij te zijn”, vertelt secretaris en veiligheidsverantwoordelijke van Waregem Koerse Jean-Paul Caenepeel. “Daarvoor werken we met Uitpas, waarmee we samenwerkingsakkoord hebben. De normale 15 euro voor een plaatsje op het middenplein zal nu slechts 3 euro kosten. Daar komt Stad Waregem in tussen. Wij bezorgen de tickets in het welzijnshuis. Er zijn natuurlijk enkele voorwaarden. Die voorwaarden worden bepaald door de bevoegde instanties. We werken ook voor de eerste keer samen met de VDAB om vrijwilligers de kans te geven om voor ons te werken. Hiermee willen we een nieuwe richting inslaan met duurzaamheid en het milieu. En ik moet zeggen: beide initiatieven slaan aan.”

Veiligheid troef

Jean-Paul staat ook in voor de veiligheid. “En dat is een hele boterham”, gaat hij verder. “De Hippodroom en Sport Vlaanderen Waregem worden samengebracht die dag. De veiligheid moet allemaal gecontroleerd worden. De politie, brandweer en het rode kruis werken hier heel goed samen. We moeten kunnen streven naar een zo veilig mogelijk evenement. Hierop werden in hoofdzaak een aantal organisatorische en technische middelen uitgekiend, die hun toepassing reeds kenden bij vorige edities en dit jaar terug zullen aangewend worden. Ook alle vrijwillige medewerkers worden hierin betrokken op de dag van Waregem Koerse. Aan de publieksingangen kan gevraagd worden om de inhoud van de handtassen even te tonen. Wij weten uit ervaring dat dit steeds professioneel en correct gebeurt. Wij raden aan om geen rugzakken mee te brengen naar het evenement, aangezien de kans bestaat dat deze, uit veiligheidsoverwegingen, verboden zullen worden bij het betreden van de hippodroom. Gelukkig is er geen terreurdreiging meer. De organisatie hoopt uiteraard dat er geen evacuatie zal moeten plaatsgrijpen tijdens dit prachtig evenement. Indien dit dan toch om een of andere reden zou moeten gebeuren heeft de organisatie zich hierop grondig voorbereid om dit zo gestructureerd en zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren.”