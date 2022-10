Volwassenen behaalden fietsdiploma

Zaterdag ontvingen 28 volwassenen die deelnamen aan de twee laatste fietscursussen van dit jaar hun diploma uit handen van burgemeester Dirk De fauw. Bij de uitreiking was ook serviceclub Zonta Club Brugge aanwezig. Voor alle gediplomeerden hadden ze een fietslichtje mee. “Aan Stad Brugge geven we ook een cheque van 2.500 euro waarmee ze fietsen kunnen aankopen”, aldus voorzitter Lieselotte Hoet.

Jaarlijks zijn er in Brugge meerdere lessenreeksen voor volwassenen die willen leren fietsen. Bij de organisatie zijn drie partijen betrokken: Avansa, Rebelle en de Diversiteitsdienst.

De fietsvrienden

Onder impuls van Rebelle zag recent ook het initiatief ‘De fietsvrienden’ het licht. “Enkele vrijwilligers engageren zich om enkele keren samen met enkele ex-cursisten of andere geïnteresseerden recreatief te gaan fietsen. Dit vindt plaats op 25 en 29 oktober”, laat burgemeester De fauw weten.

De eerstvolgende lessenreeks start volgend jaar in april. Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro, het sociaal tarief 25 euro. In beide gevallen krijg je de helft van het inschrijvingsgeld terug als je elke keer aanwezig bent op de cursus. Het is niet nodig om over een eigen fiets te beschikken. Meer info: www.brugge.be/fietscursus-voor-volwassenen. (CGRA)