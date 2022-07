Volle Zeedijk zingt mee met Tien Om Te Zien

De Zeedijk van Westende liep maandagavond ter hoogte van de Zwaluwenlaan helemaal vol voor de eerste opnames van Tien Om Te Zien. Al van voor de middag stonden de eerste fans paraat.

De Zeedijk van Westende vormt dezer dagen het decor voor de opnames van Tien Om Te Zien, het meest iconische muziekprogramma aller tijden. Een mensenmassa zakte af naar de opnames waar de top van de Vlaamse muziekwereld én enkele internationale artiesten er één groot meezingfeest van maakten.

De volledige line-up is een mix van hedendaagse hits en onvergetelijke TOTZ-klassiekers. Gisterenavond passeerden al Jérémie Makiese, Pommelien Thijs, Metejoor & Snelle, Regi & Emma Heesters, Camille, Niels Destadsbader, Bart Kaëll, Berre, 2 Fabiola, Vanda Vanda, Sam Gooris en Belle Perez de revue. Maar ook op dinsdag- en woensdagavond 26 en 27 juli is nog een rist artiesten voorzien.

Tweede reeks opnames

Vanavond zijn dat: Niels Destadsbader, K3, Bobby, Berre, Get Ready!, Metejoor & Snelle, Pommelien Thijs, Olivia & Paul Sinha, Christoff, Bart Kaëll, TOTZ-medley en K.I.A. Woensdag Sergio & Sam Gooris, Metejoor & Snelle, 2 Fabiola, Camille, Laura Tesoro, Christoff, Sabien Tiels, Pauline, Danzel, Kabouter Plop, Opium en Pommelien Thijs.

Op 1, 2, 8, 9 en 10 augustus volgt nog een tweede opnamereeks. De line-up voor de opnames in augustus wordt binnenkort bekendgemaakt. Ook op het scherm barst het feest binnenkort los, want de uitzendingen van Tien Om Te Zien zijn vanaf 31 juli elke zondag om 20.30 uur te zien bij VTM.

Het muziekfeest op de Zeedijk ter hoogte van de Zwaluwenlaan is gratis toegankelijk. De opnames starten telkens om 20.30 uur. De TOTZ-site is makkelijk bereikbaar met de kusttram. Stap af aan de haltes Grand Hotel Bellevue (vanuit Knokke) of Westende-Bad vanuit De Panne.