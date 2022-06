Volkswagen-busjesmeeting strijkt al voor vijfde keer neer op de Koning Ridderdijk

Naar goede gewoonte wordt aan deze meeting een Streetmart gekoppeld waar van alles te beleven valt. Daarnaast worden ook leuke strandactiviteiten georganiseerd en dit jaar wordt uitgepakt met een kleurrijk kitefestival.

We telden zo’n 100 vliegers in de hemelblauwe lucht aan het strand van Westende. Voor de kinderen staan er springkastelen en voor de volwassen staat een leuke bar opgesteld rond de diverse foodtrucks.

Het evenement geniet intussen al internationale bekendheid bij de VW-clubs en er komen busjes uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Denemarken, zo’n 300 in totaal. “Vele deelnemers hebben reeds een reis door Europa achter de rug en zien het VW-treffen hier in Westende als een afsluiter van hun reis”, zegt Tom Dedecker schepen van toerisme.

“Op het evenement in Westende zijn enkel de luchtgekoelde modellen T1, T2 en T3 welkom. Deze modellen werden gebouwd tussen 1950 en 1980. Vanaf 1980 werden watergekoelde dieselmotoren ingebouwd en vanaf 1983 watergekoelde benzinemotoren, beiden zijn herkenbaar aan een klein grilletje boven de bumper waarachter zich de radiateur bevindt”, verduidelijkt Bram Opstaele van de toeristische dienst.

Zeg niet zomaar ‘splitbus’ tegen elk Volkswagenbusje. “Een splitbusje heeft een voorruit in twee delen, Na 1968 werd de voorruit in een stuk vervaardigd, vandaar dat deze nieuwe exemplaren de bijnaam panoramabus kregen”, legt Nico Anseeuw uit die hier naar toegekomen is met een busje uit 1958 en eentje uit 1961.

De VW happening is uitgegroeid tot een leuk creatief festival waar een combinatie wordt gemaakt van nostalgische kampeerauto’s met livemuziek, foodtrucks en extreme sports, waaronder creatieve BMX spins. Er valt dus voor iedereen wat te beleven. Wie nog een bezoekje wil brengen aan de Streetmart, kan terecht aan surfclub De Kwinte in Westende en dat tot en met zondag 12 juni om 19 uur.

Peter Germonprez – foto Luc Cassiman

24 MIDD Streetmart Volkswagen busmeeting LC op foto: Carlein Hobbelen, organisator evenementen Bram Opstaele en schepen van toerisme Tom Dedecker.