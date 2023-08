Volkse wijk Geuten zet zich schrap voor eiergooien

Kermis, muziek en het immer populaire eierwerpen. De volkse wijk Geuten zet zich schrap voor 3 dagen feest, een jaarlijkse traditie die ook in 2023 niet onopgemerkt voorbij zal gaan.

Het zijn de hoogdagen voor alle inwoners van wijk Geuten: hun jaarlijkse kermis vindt plaats. Van vrijdag 4 augustus tot en met zondag 6 augustus staat de volledige wijk in het teken van feest en tradities.

Vrijdagavond worden de stembanden gesmeerd en de benen losgemaakt voor de ondertussen al beruchte thé dansant. Zaterdagmorgen wordt de kermis officieel geopend door leden van het gemeentebestuur en zullen de straten worden gevuld met een rommelmarkt. Inwoners die hun oude spullen een nieuwe bestemming willen geven, gaven al massaal te kennen aanwezig te zijn.

Trainen

Zondag staat dan weer volledig in het teken van de eierworp. Een traditie die ondertussen uitgroeide tot een waar volksgebeuren, waarbij teams het tegen elkaar opnemen en een jaar lang trainen. De te kloppen kampioenen zijn de broertjes Laby, die meteen al lieten weten hun titel niet zomaar te grabbel te zullen gooien. De eierworp, voor het eerst georganiseerd in 1972, werd in het leven geroepen om de vergrijzing van de wijk tegen te gaan. Anno 2023 is het een sporthappening geworden, met teams vanuit de brede regio.

Zondag wordt eveneens een aperitiefconcert georganiseerd, met lokale vedette Francis Ramon die er zijn klassiekers zal zingen.