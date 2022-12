VOK en sociale verenigingen organiseren kerstmarkt in De Veiling

Een warme Hasseltse koffie, een verse pannenkoek, een pittig kerstbier, blinkende wenskaarten, hete oliebollen, zoete marsepein, kleine en grote cadeautjes… Je vond het in het weekend allemaal op de 21ste kerstmarkt op de Nieuwe Koerswijk in De Veiling. De organisatie lag in handen van VOK, in samenwerking met enkele sociale verenigingen: Samana, Femma Oostende Sint-Franciscus, KWB Mariakerke, Missiewerking Mariakerke, Okra Westrand, Bond zonder Naam, Dyade vzw, Tsjernobyl-kinderen – Hoop voor de toekomst vzw, Bunyo vzw, Dagcentrum De Kust, The Association of Ukrainian Families in Flanders. VOK, de vzw die instaat voor Ontspanning en Kultuur, is met de Vivaldi-projecten (elk seizoen een grote activiteit) ook kandidaat voor Wijkprikkels 2023. In 2023 organiseert VOK de jaarlijkse quiz en nieuwjaarsreceptie (14/15 januari), de rommelmarkt (april), het wijkfeest (begin september) en de kerstmarkt (december). Op de foto de organisatoren van VOK met v.l.n.r. Daniël Caen, Geert Balcaen en dochter Luna, Dries Calcoen, Wim Dezutter, voorzitter Johan Sanders en Jean-Pierre Gryson. (foto FRO)