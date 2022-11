Vogelliefhebbers komen samen tijdens Kampioenschap van de Frontstreek

In OC ‘t Zonnerad in Zonnebeke organiseerde vinkenmaatschappij KM De Staalbekken in samenwerking met De Verenigde Vrienden Ieper een grootse vogelshow die als naam ‘Kampioenschap van de Frontstreek’ kreeg.

Heel wat vogelliefhebbers en kwekers waren op de afspraak om hun dieren te laten keuren en bekijken.

Marc Laseure kroonde zich tot winnaar, gevolgd door Freddy Onraedt en Pascal Regelbrugge. Ook heel wat andere liefhebbers mochten prijzen in ontvangst nemen op de slotmeeting van de show.

(foto ZB)