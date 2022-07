Vliegbasis Koksijde nodigt uit voor een kijkje achter de schermen van de luchtmacht van de toekomst

Voor het derde jaar op rij opent de vliegbasis Koksijde de deuren voor het grote publiek. Van 4 juli tot 12 augustus kunnen bezoekers tijdens een expo een kijkje nemen achter de schermen van de luchtmacht van de toekomst.

Op dit moment ondergaat de Luchtcomponent van Defensie een ingrijpende metamorfose. “Onze eenheden wisselen hun huidige vloot vliegtuigen voor nieuwe modernere toestellen”, zegt Kurt Verwilligen, Kapitein van het Vliegwezen. “De vermaarde Sea King is vervangen door de hypermoderne NH90’s. Airbus A400M’s namen de taken van de C-130 Herculessen over en binnenkort komen de eerste F-35 gevechtsvliegtuigen op de productieband. Die laatste zullen over enkele jaren de bijna vijftig jaar oude F-16’s vervangen.”

wil defensie de bezoeker tonen hoe een moderne luchtmacht de vrede en de veiligheid van ons land en zijn inwoners kan beschermen. Onze luchtmacht is zowel in België als wereldwijd actief voor ieders veiligheid. In België bewaakt een state-of-the-art-radarcentrum het luchtruim de klok rond. Jachtvliegtuigen staan klaar om zo nodig tussen te komen wanneer dat luchtruim geschonden dreigt te worden. We redden mensenlevens met onze Search-and-Rescue-helikopters. Wereldwijd ondersteunen onze transportvliegtuigen de inzet van onze troepen in buitenlandse opdrachten of bij rampen. Onze jachtvliegtuigen en helikopters staan paraat om op vraag van de regering tussenbeide te komen waar nodig.”

Om alle taken uit te voeren zoekt de Luchtcomponent goed opgeleid en gekwalificeerd personeel om de ultramoderne vliegtuigen, helikopters, drones en tal van andere wapensystemen te onderhouden en te bedienen. Wie van een loopbaan in de militaire luchtvaart droomt, vindt hier de informatie die hij of zij zoekt. Daarnaast kunnen de bezoekers ook echt plaats nemen in een van de helikopters of in een F-16. Ook de Sea King is toegankelijk voor het publiek.

De toegang tot de tentoonstelling die loopt van 4 juli tot 12 augustus is gratis. Inschrijven is wel verplicht op de website: https://bookwhen.com/koksijde-summer-expo-22.

Geleid bezoek

Elke voormiddag staan gidsen klaar voor een geleid bezoek. In de namiddag kan je vrij de tentoonstelling bezoeken. Met vragen kan je terecht bij het personeel.

Op 30 augustus zal er een speciale opening plaatsvinden. De Belgische Post en Defensie stellen dan een bijzondere postzegelreeks voor die is gewijd aan de humanitaire opdrachten waaraan de luchtmacht in het verleden deelnam.