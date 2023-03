‘Vlaanderens Mooiste’ start voor de 20ste in Brugge: de Ronde in cijfers

Op zondag 2 april is de start van de Ronde van Vlaanderen terug waar het thuishoort: Brugge. Onze stad heeft een bijzonder rijk koersverleden, meer dan je zou denken. In een exclusieve vierdelige reeks blikt De Krant van West-Vlaanderen terug op meer dan een eeuw wielrennen in de regio. Vandaag deel vier en het slot: de start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge, zondag al voor de 20ste keer. De geschiedenis samengevat in cijfers.

82

82ste keer, goede keer. Maar dat betekent niet dat Brugge in de 81 voorgaande Rondes geen rol van betekenis heeft gespeeld. Integendeel. In de eerste 60 edities was er telkens een passage door of via Brugge. In 1977, toen de start naar Sint-Niklaas verhuisde, werd het parcours serieus aangepast, al was er ook tussen 1989 en 1992 een doortocht in Brugge.

19

Op zondag 5 april 1998 was het zover: de Ronde van Vlaanderen startte voor de eerste keer in de geschiedenis in Brugge. Daarvoor vertrok Vlaanderens Mooiste in Gent (tot en met 1976) en Sint-Niklaas (1977-1997). Met Johan Museeuw kreeg de eerste Brugge-Meerbeke bovendien de gedroomde winnaar. “Als je in Brugge kan starten, heeft dat toch een andere dimensie, ook voor het publiek”, vertelde Museeuw na zijn carrière. “Brugge heeft een unieke locatie: als renner toekomen op ‘t Zand en dan op de fiets door de Steenstraat naar de Markt, waar een mensenzee je staat op te wachten en toe te juichen. Het uitzicht vanop het startpodium is fenomenaal.”

Johan Museeuw en zijn opvolger Tom Boonen bij de start in 2004. “Het uitzicht vanop het startpodium is fenomenaal”, aldus de Leeuw van Vlaanderen. © Tim DE WAELE Belga

Dé Brugse Ronde van Vlaanderen-quote komt zonder enige twijfel van ex-renner Filippo Pozzato. De flamboyante Italiaan won dan wel Milaan-Sanremo, in de Ronde kwam hij nooit verder dan een tweede plaats (in 2012). Pozzato was echter een onmiskenbare fan van Het Venetië van het Noorden. Vertelde Pozzato in 2007: “Het is heel simpel: als je een kandidaat-sponsor op het oog hebt en je wil hem overtuigen om zijn centen in de wielrennerij te stoppen, neem hem dan mee naar Brugge op de dag van de Ronde van Vlaanderen. Hij wordt op slag verliefd en je trekt hem zo over de streep.”

“Wil je iemand overtuigen om te investeren in de koers? Neem hem mee naar de start in Brugge” – Filippo Pozzato

Uiteindelijk zou de Ronde 19 keer na elkaar op de Markt van Brugge van start gaan. Van 2017 tot en met 2021 was Antwerpen de startlocatie. In 2021 werd beslist dat de Ronde vanaf 2022 tot en met 2027 afwisselend in Antwerpen en Brugge zou starten. Vorig jaar was Antwerpen aan de beurt. Dit weekend, op zondag 2 april, is Brugge na een afwezigheid van zeven jaar terug van weggeweest en is de Markt voor de 20ste keer het decor van de start van Vlaanderens Mooiste. In 2025 en 2027 volgen al zeker edities 21 en 22.

6

Het aantal keer dat Jens Keukeleire in zijn thuisstad Brugge al aan de start van de Ronde van Vlaanderen verscheen: in 2011, in 2012, in 2013, in 2014, in 2015 en in 2016. Het eerste jaar kwam hij nog uit voor Cofidis, daarna voor Orica GreenEdge. Dit weekend is Keukeleire opnieuw van de partij. Het wordt zijn twaalfde deelname aan de Ronde. Zijn beste resultaat: een twaalfde plek in 2019. Keukeleire reed een prima Ronde en voerde op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont zelfs even de forcing in de groep der favorieten met Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

27

Dit is de beste uitslag van de veelbesproken wielerlegende Lance Armstrong in drie deelnames aan de Ronde van Vlaanderen met start in Brugge. In 2010 werd de 38-jarige Texaan verdienstelijk 27ste. In 2002 (59 ste) en 2005 (28 ste) was Armstrong er ook al bij, toen als helper van George Hincapie. Armstrong, die telkens in Hotel Weinebrugge logeerde, was een groot fan van Brugge, want ooit kwam hij met zijn toenmalige vriendin, zangeres Sheryl Crow, incognito naar de West-Vlaamse hoofdstad afgezakt om in Restaurant ‘t Putje te dineren.

Drie keer kwam Lance Armstrong aan de start in Brugge. © FRANCK FIFE AFP

3

Het aantal Brugse wielrenners dat de start van Vlaanderens Mooiste vanuit hun thuisstad mochten meemaken. Tekenden daarvoor: Jurgen Vermeersch (opgave in 1998 en 1999), Michel Vanhaecke (27ste in 1999, 43ste in 2001, opgave in 2002 en 2003, 48ste in 2004) en Jens Keukeleire (106de in 2011, 31ste in 2012, 110de in 2013, 37ste in 2014, 19de in 2015, 21ste in 2016). Andere deelnemende streekrenners waren Benny De Schrooder (Knokke-Heist, opgave in 2005), Jurgen Van Loocke (Loppem, opgave in 2006) en Sven Vandousselaere (Waardamme, opgave in 2012 en 2013).

2001

Wie spreekt er de uitbundige meute op zondag 9 april 2001 toe op de Markt van Brugge? Niemand minder dan wielerlegende Eddy Merckx. “Bartoli, Tchmil, Wesemann, Vainsteins en Museeuw zijn mijn favorieten”, voorspelde De Kannibaal. Wie won de Ronde? Gianluca Bortolami.

15.000

Het aantal wielerfanaten dat tussen 1998 en 2016 jaarlijks zijn opwachting maakte in hartje Brugge op de dag van de Ronde. Het zal dit weekend niet anders zijn.

219

Zondag vertrekt de Ronde van Vlaanderen voor de 20ste keer vanuit Brugge. Dit jaar verlaat het peloton de stad richting Beernem, dat als Dorp van de Ronde fungeert. In het verleden trok Vlaanderens Mooiste al alle mogelijke windrichtingen uit, maar het vaakst verliet de wedstrijd Brugge via de Oostendse Steenweg in Sint-Pieters, waar 200 meter na de brug onder de N31, ter hoogte van huisnummer 219 (bij Guy Lafaut en Annie Boddez) het officiële startschot werd gegeven. Dat was acht keer het geval: in 1999, in 2000, in 2001, in 2002, in 2004, in 2005, in 2006 en in 2010.

Ook Sint-Michiels was vaak een favoriete uitvalsweg: via Zedelgem-Torhout (in 2007 met een ommetje via Ichtegem, in 2008, in 2009, in 2013 en in 2016 met een ommetje via Aartrijke) en via Oostkamp-Waardamme-Ruddervoorde (in 2011, in 2014 en in 2015 met een ommetje via Loppem). Uitzonderingen op de regel waren de edities van 1998 (via Sint-Kruis, Vivenkapelle en Damme en Heist langs de kustbaan naar Oostende), 2003 (via Sint-Kruis, Sijsele en Maldegem) en 2012 (via Sint-Andries, Varsenare, Jabbeke en Zerkegem richting Gistel, Ichtegem en Torhout).

2

Twee keer slaagde een regerende wereldkampioen op de weg erin om in de regenboogtrui aan de start op de Markt te verschijnen en ook nog eens Vlaanderens Mooiste te winnen: Tom Boonen in 2006 en Peter Sagan in 2016. Dit jaar verschijnt de regerende wereldkampioen op de weg overigens niet aan de start van de Ronde, want Remco Evenepoel bereidt zich via een hoogtestage voor op de komende Giro.

Veel wereldkampioenen kwamen aan de start in Brugge, maar enkel Tom Boonen en Peter Sagan konden toen ook winnen in de regenboogtrui. © DE WAELE Tim BELGAIMAGE

27.500

Het bedrag in euro – toen 1,1 miljoen Belgische frank – dat de stad in 1998 betaalde om de start van de Ronde van Vlaanderen binnen te rijven, nadat Brugge handig gebruik had gemaakt van een politieke aarzeling in Sint-Niklaas. Het eerste contract telde voor drie jaar. Jaarlijks moest daarvoor 27.500 euro neergeteld worden. Toenmalig burgemeester Patrick Moenaert was uiteraard in de wolken. “Voor die prijs kan ik niet eens een viertalige kleurenfolder drukken en die in alle toeristische kantoren van West-Europa leggen. Nu doen de Ronde en de televisie dat werk.”

550.000

Het bedrag in euro dat de stad in 2027 zal betalen om de start van de Ronde van Vlaanderen naar Brugge te halen. Conclusie: in 25 jaar tijd zal de Ronde dus 20 keer (!) duurder geworden zijn. Die fenomenale stijging kwam er uiteraard niet in een-twee-drie. In 2011 betaalde Brugge nog 80.000 euro, waarna een akkoord met organisator Flanders Classics ervoor zorgde dat er tussen 2012 en 2016 elk jaar 25.000 euro bijkwam: 100.000 euro in 2012, 125.000 euro in 2013, 150.000 euro in 2014, 175.000 euro in 2015 en 200.000 euro in 2016.

Een superfan van Tom Boonen voor de start van de Ronde in 2011. © YORICK JANSENS BELGA

Dit jaar betaalt de stad 450.000 euro. In 2025 gaat het zelfs om 500.000 euro. Zei burgemeester Dirk De fauw bij de bekendmaking van de terugkeer naar Brugge op 6 april 2021: “Ik wil dat de Ronde een feest in heel West-Vlaanderen wordt.” Heel opmerkelijk weetje: Brugge verloor in 2017 de start van Vlaanderens Mooiste, nadat Antwerpen het toenmalige bedrag had verdubbeld: 400.000 euro dus.