Vlaanderen Wandelt langs zes lussen in Groot-Kortrijk

Op zondag 30 april slaat Vlaanderen opnieuw massaal aan het wandelen. Vanuit 4 Vlaamse steden wordt die dag een wandelactiviteit voor jong en minder jong opgezet, waarbij iedereen de schoonheid van onze Vlaamse achtertuin kan (her)ontdekken. Ook Kortrijk loopt dit jaar in de kijker. Wandelclub WSK Marke werkte 6 lussen uit in de omgeving van Marke, Bellegem en Rollegem.

De uitvalsbasis is oc Marke (Hellestraat 6, Marke) waar je op zondag 30 april tussen 7 en 15 uur kan starten. WSK Marke heeft zes lussen uitgewerkt van 6, 12, 18, 24, 35 en 50 kilometer. De kortste is toegankelijk voor rolstoelgebruikers of (groot)ouders met een kinderwagen. Vannestes Molen, het Kasteel van Marke, het Kasteel Blommeghem, de Marionetten, Pauvre Leute en het Land van Mortagne zijn maar een enkele van de vele bezienswaardigheden onderweg.

Voor elk wat wils

WSK Marke is fier om als enige in West-Vlaanderen deze wandeling te mogen organiseren. Marke en Kortrijk zijn op zondag 30 april het epicentrum voor gezond bewegen. We bieden voor elk wat wils. De gezinnen kunnen aan de slag met de 6km, de geoefende wandelaars kunnen zich laten gaan met de 35km. Wie van een echte uitdaging houdt, moet zich inschrijven voor de 50 km. Iedereen is welkom op dit éénmalig event naar aanleiding van 50 jaar WSK Marke. Rik Bulckaen, voorzitter WSK Marke

Fototentoonstelling

Leden van Wandelsport Vlaanderen betalen anderhalve euro, niet-leden drie euro. Wie jonger is dan twaalf jaar mag gratis mee stappen. Wie deelneemt aan de 50 km kan enkel vooraf inschrijven en betaalt 18 euro (leden) of 20 euro (niet-leden). Zij kunnen de wandeling al starten vanaf 6 uur. Op de start- en eindlocatie kan je na je wandeling nagenieten in de wandelbar. Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van wandelclub WSK Marke is er een unieke fototentoonstelling in de cafetaria van oc Marke. Wie met het openbaar vervoer komt, kan een pendelbus nemen aan de achterzijde van het station Kortrijk.

Fervente wandelaars zullen aan hun trekken komen in het Kortrijkse hinterland. We weten van Kortrijk Feeëriek dat WSK Marke een stevige organisatie kan neerzetten. 50 jaar WSK Marke maakt van hen meteen een koninklijke vereniging. Dat moet gevierd worden! Wouter Allijns, schepen van Sport

Info: www.vlaanderenwandelt.be.