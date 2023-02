Vlaanderen subsidieert 6 West-Vlaamse volkstuintjes

De Vlaamse overheid maakt een bedrag van ruim 100.000 euro vrij om zes volkstuinen in West-Vlaanderen te subsidiëren. Vlaamse Landmaatschappij lanceerde in 2022 een oproep, waarna 22 lokale partnerschappen een projectvoorstel indienden. In totaal werden er 14 aanvragen goedgekeurd, waarvan 6 West-Vlaamse. Zij krijgen elk een hap uit het totale budget van 249.000 euro om een nieuwe volkstuin te realiseren of een reeds bestaande uit te breiden.

Sociale cohesie

Mensen op buurtniveau samenbrengen om te tuinieren en zelf voedsel te telen: dat is goed voor de sociale cohesie en draagt bij tot bewustzijn rond lokaal geteeld voedsel. Mensen kunnen daarbij ook leren van elkaar over gezonde bodems, nieuwe teelten of gerechten die ze daarmee bereiden, dat is wat we met dit project willen ondersteunen”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

In West-Vlaanderen krijgen deze zes volkstuinen een financieelduwtje in de rug: • Geluwe (Wervik) – Groei & Bloei Geluwe VZW • Kortemark – Volkstuin Blijvelde en Volkstuin Sint-Jan van OCMW Kortemark • Poperinge – De Biotope van De Lovie vzw • Ruddervoorde (Oostkamp) – Bosdroom veld • Wervik – De Minnetuin van Vondels vzw • Zedelgem – Voedselbos Den Doorn

Een jury beoordeelde de kwaliteit van de aanvragen op basis van verschillende beoordelingscriteria, waaronder de behoefte aan een volkstuin, de samenstelling van het partnerschap, de vooropgestelde doelstellingen en het ambitieniveau. De subsidies dekken maximaal 75% van de totale projectkost, met een maximum van 20.000 euro subsidie per project. De projecten zijn gestart op 1 januari en hebben een looptijd van maximaal drie jaar.