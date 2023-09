Vivir en Amor organiseert Quiz de los Muertos 2.0

Op vrijdag 6 oktober organiseert Vivir en Amor Quiz de los Muertos ten voordele van het gezondheidsprojectVivir en Amorin Guatemala. De quiz gaat door in zaal De Kiem in de St-Hubrechtsstraat 31 in Roeselare en start om 20.00 uur. De deuren openen om 19 uur. Een ploeg bestaat uit maximum vier deelnemers. Deelnemen kost 8 euro per persoon. Iedereen gaat met een prijs naar huis. Tijdens de quiz zijn er snacks verkrijgbaar. Overschrijven doe je door 32 euro over te maken op het rekeningnummer: BE87 4748 1880 2194 met vermelding van de naam van de quizploeg. Info: www.vivirenamor.be. Op de foto zien we Hanne Dejonckheere, Steve Stappers en Siri Debuyck. (RV/foto SB)