Vives-studenten werken erfgoedwandeling uit: “Een archief verzameld over de Witte Brigade”

Acht studenten van de Vives Hogeschool in Kortrijk werken voor hun afstudeerproject een erfgoedwandeling uit rond de 13 Lichterveldse leden van de Witte Brigade, die werden onthoofd in Wolfenbüttel tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Arne Berteloot, Joppe Catteeuw, Victor Coppens, Milan Debergh, Kjetil Verheyen, Zeena Verlee, Noah Vlieghe en Laura Vranckaerts zijn de acht derdejaarsstudenten in de richting sociaal agogisch werk, die samen met hun docent Benedict Wydooghe (51) aan het Wolfenbüttelproject werken. Benedict is geschiedenisleraar en bachelorproefbegeleider.

“Ik heb zelf een archief verzameld over de Witte Brigade. Jaarlijks ga ik met mijn studenten naar Berlijn en sinds twee jaar stoppen we in het terugkeren in Wolfenbüttel, dat ongeveer 200 kilometer van Berlijn ligt”, legt Benedict uit waarom ze voor dit project kozen. “Ik heb mijn archief een jaar uitgeleend in Wolfenbüttel, zodat ze deze konden digitaliseren.”

Voorstelling project

Deze week gingen de studenten op zoek naar informatie in Wolfenbüttel zelf, daar werken ze samen met negen Duitse studenten. “We vroegen ons af of families en nabestaanden een compensatie hebben gekregen, en hierop heeft één van mijn studenten het antwoord gevonden. Ze kregen 1.200 frank per maand gevangenschap, ze zaten er 22 maanden.”

Het project loopt af in 2024 en wordt voorgesteld in Berlijn. Binnenkort vindt er een erfgoedwandeling plaats in Lichtervelde, als proef voor de uiteindelijke wandeling in 2024.

Spilfiguur

“Eugene Callewaert is de spilfiguur, bekend als accordeonbouwer en als burgemeester. De gevangenen in Wolfenbüttel maakten telescopen voor geweren in een kapel van de gevangenis. Enkele maanden later moesten ze genadebrieven schrijven. De rechter heeft hun verzoek verworpen, waarna het gordijn openging en de 13 één voor één werden onthoofd. Die onthoofding gebeurde heel efficiënt, om de drie minuten vond een onthoofding plaats. Ze werden begraven in Wolfenbüttel zelf.” (JW)

Wie meer info wil over het project, kan mailen naar verdraagzaamheid.bp@gmail.com.