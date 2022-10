Vijf euro entree voor WK-event in Fenix van Highlight Festival-organisatoren

De Rode Duivels met vrienden en familie naar de finale van het WK schreeuwen in Ieper? Daarvoor wordt de ‘Steyaert Verzekeringen WK Fan Dôme’ in de Fenix the place to be. Lennert Vintevogel en Niels Pierpont van Highlight Festival vonden met Carlo Steyaert een enthousiaste sponsor voor hun WK-event in de Fenix, waar dj’s voor en na de wedstrijd voor de ambiance zullen zorgen maar waar je ook 5 euro toegangsgeld zal moeten betalen.

Het wereldkampioenschap voetbal vindt dit jaar plaats in Qatar, maar doordat het in de zomer te heet is in het Golfstaatje werd het hele voetbalcircus uitgesteld van juni/juni naar november/december. Niels Pierpont en Lennert Vintevogel, twee van de vier organisatoren van Highlight Festival, zagen in die winterse editie van het WK een opportuniteit om een evenement op poten te zetten. “Het is al van januari vorig jaar dat we met dat idee speelden”, vertelt Lennert Vintevogel. “Meteen toen de speeldata van de Rode Duivels bekend waren namen we dan ook een optie op fuifzaal de Fenix om er een WK-event te organiseren met heel wat extra beleving. Met Steyaert

De Fenix zal dus zeker drie keer omgetoverd worden in de ‘Steyaert Verzekeringen WK Fan Dôme’. “De Belgische nationale ploeg speelt haar eerste wedstrijd tegen Canada op woensdag 23 november om 20 uur, daarna volgen er nog groepswedstrijden tegen Marokko op zaterdag 27 november om 14 uur en tegen Kroatië op donderdag 1 december om 16 uur”, vervolgt Lennert. “De deuren van de Fenix gaan telkens twee uur voor de wedstrijd open. Op woensdag zorgen Les Amis voor de warming-up en dj’s PJ & Midas voor de afterparty, op zaterdag komt Max V. voor zowel de warming-up als de afterparty en op donderdag staan opnieuw Les Amis achter de draaitafels, en zorgt dj Audiorgasm voor de afterparty, ongeacht of de Rode Duivels winnen of verliezen. Op zondag organiseren we ook nog een vipevenement met tapas en bubbels.”

Licentie FIFA

Supporters zullen het WK Fan Dôme niet zomaar kunnen binnenwandelen. Er zal immers toegangsgeld gevraagd worden. “Een toegangsticket kost 5 euro, maar daarin is een consumptie van 2,5 euro inbegrepen”, verduidelijkt Lennert Vintevogel. “Voor ons zijn er immers ook veel kosten aan verbonden: de huur van de zaal, het grote scherm, de klank- en lichtinstallatie… We moeten zelfs 1.000 euro betalen aan FIFA voor een licentie om de wedstrijden te mogen uitzenden. Tickets zijn te koop vanaf 1 november via de website www.wkvoetbalieper.be, maar je zal ook tickets kunnen kopen aan de deur, als het tenminste niet volzet is. Uiteraard zullen we ook de verdere wedstrijden van de Rode Duivels vertonen als ze doorstoten.”

Familiale sfeer

“De ‘Steyaert Verzekeringen WK Fan Dôme’ wordt dé plaats in Ieper waar vrienden en familie samenkomen om de Rode Duivels naar de finale te supporteren”, gaat Lennert Verder. “We willen dat er een familiale sfeer hangt. Voetbal zorgt voor verbondenheid. De bedoeling is dat de meeste mensen staand de wedstrijd volgen, maar we voorzien zeker ook zitplaatsen. Aangezien het de eerste keer is dat we dit doen, is het moeilijk om een inschatting te maken van het aantal verwachte bezoekers. Het is wel zo dat de Fenix een capaciteit heeft van 800 à 1.000 mensen. We zijn ook nog aan het kijken voor een ‘specialleke’, iemand uit bijvoorbeeld de voetbalwereld die we vooraf live kunnen interviewen over de wedstrijd die komt.”

Carlo Steyaert van Steyaert Verzekering is alvast een enthousiaste partner van de WK Fan Dôme. “Ik ben samen met mijn vader Rik zaakvoerder van onze verzekeringskantoor in de Haiglaan met 15 werknemers”, zegt Carlo. “Al veertig jaar sponsoren we tal van evenementen in de regio. Lennert en Niels kennen we al van toen ze de eerste keer Highlight Festival organiseerden. Als je ziet hoe professioneel ze dat festival aanpakken en hoezeer het gegroeid is, dan weet je dat ook dit WK-evenement tiptop in orde zal zijn. We zijn dan ook blij en trots dat we een mooi akkoord konden bereiken als hoofdsponsor.” (TOGH)