Vijf bezoekers scoren etentje tijdens valentijnsactie op de wekelijkse markt in Harelbeke

De liefde hing in de lucht op de wekelijkse donderdagmarkt in Harelbeke. Vijf marktbezoekers kregen een etentje voor twee in restaurant Amadeus in Harelbeke.

Bij elke aankoop op de markt ontvingen bezoekers een invulformulier waarmee ze kunnen deelnemen aan de trekking. Maar liefst vijf winnaars kregen op donderdag 13 februari een bon ter waarde van 100 euro om te genieten van een heerlijk diner. “Onze wekelijkse markt is veel meer dan een plek om boodschappen te doen. Je vindt er lokale producten die supervers zijn, vaak rechtstreeks van de boer of producent. Met deze valentijnsactie zetten we onze marktbezoekers en onze wekelijkse markt nog eens extra in de spotlights. We hopen dat zoveel mogelijk mensen deze gezellige plek ontdekken of opnieuw bezoeken”, zegt schepen van Lokale Economie Kathleen Duchi (team harelbeke).

De wekelijkse markt blijft een succes in Harelbeke. Elke donderdagvoormiddag staan er ongeveer 70 marktkramen opgesteld op het Marktplein en de Vrijdomkaai. Van kip aan ’t spit, groenten en fruit, snoep en gebak tot textiel, fijne vleeswaren, bereide gerechten, poetsproducten en zelfs handwerk: de markt biedt een gevarieerd en uitgebreid aanbod voor iedere bezoeker met elke week nieuwigheden om te ontdekken. “Deze actie is een samenwerking tussen het Marktcomité en het stadsbestuur Harelbeke.”