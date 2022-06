Vierhonderd sportievelingen op Euro Shop Streetrun

Zaterdagmiddag werd in het centrum van Beitem de Euro Shop Streetrun gelopen. Een vierhonderd deelnemers kwam er aan de start.

Na de jeugdwedstrijden, kort na de middag, was het in de late namiddag uitkijken naar de jogging en de wedstrijden over 7, 14 en 21 kilometer. Op de jogging over 4 kilometer toonde Niels Depont zich de snelste. Sévrerine Vanhecke werd de eerste dame.

Robin Catteeuw uit Ingelmunster won na een spannende strijd de zeven kilometer. Hij bleef Laurens Coene uit Wevelgem nipt voor. De Roeselaarse Claire Gouwy werd eerste dame. Zij liep veertien seconden sneller dan Natacha Samyn.

Op de 14 kilometer was Fabio Vandenbogaerde uit Harelbeke oppermachtig. Andy Vanhaelewyn volgde op een halve minuut. Sofie Declerck uit Lichtervelde kroonde zich tot eerste dame.

Uitkijken was het ook naar de halve marathon. Bart Lezy uit Roeselare won. Stadsgenoot Jens Baekelandt werd tweede. Bij de vrouwen werd het een uiterst spannende strijd tussen Kimberly Deprez uit Roeselare en Kate Nkoane uit Waregem. Kimberly won uiteindelijk met vijf seconden voorsprong.