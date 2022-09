Veurne blikt terug op een geslaagde zomer

La Fête was de kers op de taart als feestelijke afsluiter van het zomerseizoen. Na een geannuleerde editie in 2020 en een betalende editie in de REDDY Keukens Arena vorig jaar, lokte de affiche met vier West-Vlaamse toppers meer dan 3.000 muziekliefhebbers naar de Grote Markt. Maar er viel nog veel meer te beleven in Veurne tijdens die warme zomermaanden.

Schepen Jonas Bel klinkt tevreden. “De gratis evenementen, vooral in het Stadspark, waren allemaal een schot in de roos. Vlaanderen Zingt en Kiosk 4 Kids (25 en 26 juni) openden veelbelovend met elk meer dan 600 bezoekers en heel veel ambiance. Ook voor de Kiosk Matinée-edities op 17 juli en 21 augustus liep het Stadspark vol. Daarnaast stellen we vast dat ook Open Kiosk iedere woensdagmiddag een gevestigde waarde is geworden, met telkens zo’n 300 aanwezigen die tijdens hun lunchpauze genoten van Belgisch muzikaal talent. Een algemene trend, over het hele land, was dat betalende evenementen een moeilijkere zomer hebben beleefd. In Veurne merkten we dat voornamelijk bij de evenementen in de REDDY Keukens Arena, waaronder ook onze eigenste Zomervariaties met Lara Rosseel, Olivia en High-Hi.”

Sint-Niklaastoren

Puur toeristisch kan Visit Veurne ook uitstekende cijfers voorleggen. In juli en augustus kreeg de toeristische dienst zo’n 20.500 bezoekers over de vloer, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2019. Het Historisch Stadhuis was goed voor 6.500 bezoekers en 7.800 bezoekers bezochten de Sint-Niklaastoren. Sinds de opening van de toren in april 2021 staat de teller al op 36.000 geïnteresseerden! Toeristen zijn ook nieuwsgierig naar het verhaal achter de historische gevels. Tijdens enkele opendeurnamiddagen in huis Die Nobele Rose, de voormalige herberg waar Rainer Maria Rilke, Victor Hugo en Marie Curie ooit verbleven, namen 400 voorbijgangers er een kijkje. Deze proefdagen kaderen in een onderzoek om Die Nobele Rose in de toekomst een permanente museale functie te geven.

Horeca

Ook de Veurnse horeca is zeer tevreden. De duizenden dagjestoeristen, waaronder veel fietsers, vonden meer dan ooit de weg naar de terrasjes van de horecazaken. Ook vele logies draaiden gelijkaardig of zelfs beter dan voorgaande jaren. Wel is er een trend naar last-minuteboekingen en is de verblijfsduur soms wat korter. Het camperpark in het Sportpark registreerde 800 overnachtingen, met een gemiddelde verblijfsduur van 1,55 nachten.