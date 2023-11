Verwendag in zwembad De Amfoor

Acht jaar geleden heropende De Amfoor de deuren. Inmiddels is het zwembad opnieuw een vaste waarde geworden bij tal van zwemmers. “Maar in ons zwembad vind je toch vooral baantjeszwemmers, voor wie van glijbanen of wildwaterbanen houdt, is De Amfoor minder geschikt”, aldus schepen van Sport Jürgen Deceuninck (STERK).

Ontbijt en ijsje

Hij merkt dat het bezoekersaantal de voorbije jaren stabiel is. “Al kregen we de voorbije weken een pak meer volk over de vloer. Daar zal het slechte weer ongetwijfeld iets mee te maken hebben.” In vergelijking met sommige andere zwembaden in de buurt is de cafetaria van De Amfoor een extra troef. “Je merkt gewoon dat heel veel zwemmers na een duik in het water nog gezellig nababbelen in Aqua Mundo. De zaak is echt een meerwaarde voor ons zwembad”, aldus de schepen.

Om het Moorsleedse zwembad nog eens extra in de kijker te zetten, organiseert de gemeente op zondag 19 november een verwendag. Zwemmers kunnen tussen 7.30 en 9.30 uur genieten van een ontbijt. Van 9.30 uur tot 11.30 uur wordt men getrakteerd op een gratis drankje. “Maar we vergeten natuurlijk ook de kinderen niet. Vanaf 15 uur genieten zij van een ijsje.”

Brevetten

Tijdens de verwendag kunnen lange afstandszwemmers tonen wat ze in hun mars hebben. Zondag kunnen verschillende brevetten gehaald worden. Wie eens vijf kilometer wil zwemmen, kan hiervoor starten tussen 7.30 en 8.30 uur. Vóór 9.30 uur dient men te starten aan de 3.000 meter. Ook de brevetten van 1.500, 1.000, 800 en 400 meter kunnen zondag behaald worden. (BF)

Meer info omtrent de verwendag en het zwembad in Moorslede is te verkrijgen via de website www.amfoor.be of door een mailtje te sturen naar sport@moorslede.be.