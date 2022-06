Vernieuwde speelpleinwerking in Oostende krijgt nieuwe naam: kinderen kiezen voor ‘pleZAND’

Kinderen en animatoren mochten mee beslissen om een nieuwe naam te zoeken voor de vernieuwde speelpleinwerking, het vaste vakantieaanbod in de stad Oostende. Woensdag werden de deelnemende kinderen met hun ouders uitgenodigd op de site van jeugddorp ‘t Bosjoenk, waar de nieuwe naam bekendgemaakt werd met een receptie en een stukje taart, in aanwezigheid van jeugdmascotte ‘James’. De keuze is gevallen op ‘pleZAND’.

Tijdens de krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie wordt jaarlijks een divers aanbod aan activiteiten georganiseerd in Oostende voor kinderen en jongeren. Voor een vernieuwde aanpak werd ook een nieuwe naam gekozen. De 225 deelnemende kinderen en animatoren mochten, via een participatietraject zelf de naam kiezen uit vijf namen. ‘pleZAND’ kreeg veertig procent van alle uitgebrachte stemmen. De naam verwijst uiteraard naar vakantie, plezier en ook het strand.

Thematische kampen

Tot nu toe kende de speelpleinwerking een gesloten aanbod, waarbij animatoren een activiteit maken en de kinderen meespelen. Dat zorgde voor te weinig vrijheid en daarom werkt de speelpleinwerking voortaan met een halfopen spelaanbod. De kinderen mogen voortaan zelf hun keuze maken uit de aangeboden activiteiten. De nieuwe aanpak werd met succes uitgetest tijdens de krokus- en paasvakantie.

Naast het reguliere spelaanbod worden er tijdens de zomervakantie ook een aantal thematische kampen georganiseerd, in samenwerking met professionele partners. Dit jaar staan drie kampen op de planning: natuur, musical en koken. (FRO)