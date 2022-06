Vernieuwd kermisprogramma met voor elk wat wils in Slypskapelle

Slypskapelle maakt zich op voor vier dagen kermis. Van 1 tot en met 4 juli zijn er tal van evenementen in het centrum van de Moorsleedse deelgemeente. Daarbij ook enkele nieuwe organisaties. Zo gaat Slyps op zoek naar de Slomo Universalis.

Na een corona-onderbreking van twee jaar slaan de Slypse verenigingen opnieuw de handen in elkaar om een mooi programma uit te werken voor Slyps Kermis. “Het kermiscomité werkte een vernieuwend programma uit. Vier dagen lang is er vanalles te beleven in het centrum van de gemeente”, aldus Andries Sioen. Wie Slyps Kermis zegt, zegt ook koers. Zowel op zaterdag als op zondag komen de wielerliefhebbers aan hun trekken. Op zaterdag 2 juli is er om 15 uur een wielerwedstrijd voor nieuwelingen, op zondagmiddag tonen de elite zonder contract en beloften zich van hun beste kant. “De wielerwedstrijden lokken ieder jaar een pak volk naar de gemeente”, aldus Andries.

Voormalige pastorietuin

Een nieuwe belangrijke ontmoetingsplek in het centrum van Slyps is de voormalige pastorietuin. Terwijl de harmonie en de plaatselijke jeugdbeweging Flapuit gebruik maken van het gebouw, wordt de tuin ook opengesteld voor het grote publiek. “De officiële opening van de pastorietuin staat gepland voor zaterdagavond. In de tuin gaan dan ook optredens door”, aldus Andries. De pastorietuin wordt ook op zondagochtend gebruikt. Dan brengt de harmonie er een aperitiefconcert. ’s Avonds staat er een gloednieuw evenement op het programma. Tijdens de Slomo Universalis gaat Slyps op zoek naar de grootste krak van de gemeente. Diezelfde avond is er ook een grote barbecue op het Dorpsplein.

Loopwedstrijd

Kermismaandag is nog altijd een hoogdag in Slypskapelle. Vanaf 16 uur staan de kinderen centraal tijdens Flapuitland. Terwijl de kinderen zich uitleven op de kermis gaat Slyps opnieuw op zoek naar de sportman en sportvrouw. De loopwedstrijd lokt jaarlijks een mooi aantal deelnemers naar de gemeente. Naar jaarlijkse traditie duiken de bewoners op maandagavond nog het plaatselijke nachtleven in. Slyps op z’n best, Toon van café Sint-Jozef doet de rest.