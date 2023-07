Vernieuwd bestuur blikt tevreden terug op 79ste editie van de Watermolenfeesten in Heule

Zondag was de laatste dag van de 79ste editie van de Watermolenfeesten in Heule. Er was veel volk op de been en de feesten werden afgesloten met een knaller. Het vernieuwde bestuur kan alvast tevreden terugblikken.

Na de eucharistieviering kon het volk aanschuiven voor de middagmaaltijd. De terugkeer van de traditie schelle van ‘De Zeuge van de Watermeulen’ kon 270 monden smaken.

De sfeer zat er goed in. De weergoden lieten een kwartier hun tranen los om daarna terug de zon te laten feestvieren. Kinderen konden zich uitleven in het kinderdorp en volwassenen konden gezellig genieten in Bar Del Sol.

‘s Avonds werden de feesten afgesloten met een knaloptreden van de Green Onions. DJ Michiel bouwde nog een stevig feestje en zette de tent op zijn kop. Het was er boenke op. In zijn overenthousiasme lokte hij zelfs de politie, die vroegen of het niet een beetje stiller kon. En ja… in de stille uren, diep in de nacht, kwam er een einde aan de 79ste editie van de Watermolenfeesten. Met het nieuwe Tineke van de Watermolen, Marieke Cornillie, blikt het vernieuwde bestuur trots terug. De nieuwe impulsen hebben alvast hun vruchten afgeleverd.