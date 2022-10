Veiling laatste drie Bellewaerde-kevertjes gaat van start

Wie zichzelf graag de eigenaar van één van de iconische kevertjes wil noemen, moet de komende weken in actie schieten. De laatste drie wagentjes van de bekende attractie in Bellewaerde Park staan sinds 14 oktober te koop. De veiling loopt nog tot 4 november.

Eind juni werd bekend gemaakt dat er vier kevertjes geveild zouden worden. De opbrengst gaat naar Think Pink, de hoogste bieders ontvangen naast hun wagentje ook een ticket voor de allerlaatste rit van de attractie. De eerste kever werd in juli geveild voor 6.800 euro. Op het moment van schrijven staat de teller voor één van de laatste kevertjes op 1.050 euro met 24 biedingen. Bieden kan via deze link.