Veilig wandelen langs de Ommetjes van Pervijze

Trage Wegen IJzerGemeenten (TWIJG) presenteert samen met de Koning Boudewijnstichting, Nationale Loterij, Bewonersplatform, Gezinsbond, heemkring ‘Rond den Beverinck’ en enkele zelfstandigen en particulieren de Ommetjes van Pervijze. Pervijze telt 13 kilometer aan wandelvriendelijke wegen. Over een tracé van 8,5 kilometer werd binnen dit netwerk een geanimeerd programma uitgewerkt voor jong en oud. Dankzij de medewerking van een landbouwer verbindt de Hannewegel voortaan de Oude Nieuwpoortstraat met het doodlopende voetpad langs de woningen van de Nieuwpoortstraat waardoor een extra en veilige wandellus mogelijk is. Zopas werd de brug naar de Hannewegel geopend en werd de wegel ook ingewandeld. De 14-jarige Hanne was in 1998 op weg naar huis toen ze met haar fiets werd aangereden en overleed. (foto ACK)