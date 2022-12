Veilig fuiven in Kortrijk: 49 enthousiaste Kortrijkse jongeren voltooien opleiding tot Fuifbuddie

JC Tranzit en de preventiedienst van de stad organiseren tweemaal per jaar de opleiding tot Fuifbuddie voor (jeugd)verenigingen die fuiven en grote optredens organiseren. Fuiven is samenkomen, genieten van een unieke sfeer en dansen tot de vroege uurtjes. Maar alles staat of valt met de organisatie, want het samenbrengen van grote groepen mensen brengt risico’s met zich mee. De opleiding is een ideale aanpak om als stad ervoor te zorgen dat mensen én verenigingen op een veilige manier de avond tegemoet gaan. In 2022 studeren 49 fuifbuddies af. Daarmee ronden we de kaap van 600 Kortrijkse fuifbuddies sinds de start van de opleiding in 2012.

In de opleiding krijgen de fuifbuddies alle informatie om een evenement praktisch te ondersteunen en wat het betekent om de veiligheid te garanderen voor elke bezoeker. De fuifbuddie kan na de opleiding met een gerust hart verschillende coördinerende taken op zich nemen zoals zorgen dat de ticket-controle correct verloopt, het signaleren van problemen aan security op politie, toezien op brandveiligheid zoals het vrijwaren van evacuatiedeuren, het lezen en bedienen van de apparatuur van de Safe Party Zone of de geluidsmetingen, etc.

Bert Herrewyn, schpeen van Kinderen en Jongeren: “Het organiseren van evenementen leert leden van jeugdverenigingen om verantwoordelijkheid te nemen. Bovendien is het een ideale gelegenheid om hun kas te spijzen en te investeren in hun werkingen, kampen, … Met de opleiding tot fuifbuddie staan we hen bij in de organisatie van hun evenementen en zorgen we ervoor dat ze veilig verlopen.”

Safe Party Zone

De fuifbuddie en het label Safe Party Zone gaan hand in hand. Het label staat garant voor de ondersteuning en veiligheid van alle bezoekers van het evenement. Iedereen kent ondertussen de software die identiteitskaarten screent op bestaande toegangsverboden voor amokmakers en drugsdelinquenten. Safe Party Zone kan enkel gebruikt worden door organisaties waarvan minstens één persoon de opleiding fuifbuddie heeft gevolgd. Het label is verplicht voor het organiseren van een evenement in stadsgebouwen maar kan ook worden aangevraagd voor particuliere locaties, waarbij alle nodige materialen voorzien worden door JC Tranzit.