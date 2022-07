Veel te beleven tijdens Wervik Feest! op zondag 10 juli

In het kader van Vlaanderen Feest valt er op zondag 10 juli van alles te beleven op diverse locaties in de tabaksstad. Tijdens ‘Wervik Feest!’ wordt de nieuwe stadstuin naast het stadhuis voor de allereerste keer gebruikt. Om 16 uur is er een meet & greet met Maya de Bij en om 18 uur met Uma en Jens van het tv-programma De Mol.

Wervik Feest! omvat een ruim programma. In de voormiddag is er de Franco-Belge Run, een initiatief van de vzw Dwars Door Wervik. Vanaf 11 uur is er langs de Leieboorden een foodtruckfestival tot 22 uur. In de buurt treden de percussionisten van Beng op en is er een dj-set.

Vanaf 14 uur is er heel wat animatie voorzien langs het jaagpad, in de Vlamingenstraat en op het Sint-Maartensplein: mobiele muziekbands, kinderanimatie en speelstraat. “We voorzien onder meer gekke fietsen, een dubbeldekker met een ballenbad, een heel groot springkasteel en een kleine kindercarrousel”, aldus jeugdconsulent Rein De Jongh.

Kunstfans kunnen vanaf 10 uur de kunstmarkt KapSul bezoeken op de Vrijdagmarkt of de graffitikunstwerken Oosthaven aan zwembad Ter Leie bewonderen.

Coureur Local

Wie eerder een sportief hart heeft, vindt zijn gading in de museumtuin. Daar vindt de tijdelijke buitenexpo Coureur Local over Wervikse wielercoryfeeën plaats.

Onderweg naar het museum zorgt een dj van jeugdhuis De Bierpompe op het jaagpad ter hoogte van de Akademiestraat voor de ambiance.

Fietsparking

Op Oosthove wordt onder het zwembad een fietsparking voorzien. Via een QR-code is een handig kaartje voorzien met het volledige feestparcours en -programma langs de Leieboorden.

‘Wervik Feest!’ is een organisatie van de diensten Vrije Tijd en Toerisme van Stad Wervik, samen met diverse partners. “Na corona is het fijn om er weer te kunnen in vliegen”, klinkt het. “We hebben ingezet op beleving en het in beeld brengen van de Leieboorden. Met een heel divers programma voor alle leeftijden, maar met het accent op de jeugd.” (Erik De Block)