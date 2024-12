Veel sfeer voor jong en oud op de kerstmarkt: “De 20 standhouders zijn allemaal verenigingen”

Op vrijdag 20 december vindt op het voorplein van oc De Schouw de jaarlijkse kerstmarkt plaats. Twintig standhouders met eten en drank zorgen voor de kerstsfeer. Weer of geen weer, de kerstmarkt wordt niet afgelast.

Unizo Lichtervelde staat even op non-actief, op zoek naar een nieuw bestuur, maar de kerstmarkt staat wel nog op de agenda. “Voor de laatste keer organiseert Unizo dit kerstgebeuren, samen met de gemeente Lichtervelde. De kerstmarkt blijft sowieso bestaan”, verzekert Peter Duyck, voormalig voorzitter van Unizo. “Het eerste jaar werd de kerstmarkt georganiseerd door het Davidsfonds waarna Unizo het evenement als neutrale vereniging overnam. We startten op het kerkplein, maar uiteindelijk verhuisden we naar het voorplein van oc De Schouw, dit vooral om logistieke redenen.”

“We hebben alle weersomstandigheden doorstaan”, vervolgt Peter. “Toch kon de kerstmarkt elkaar jaar buiten plaatsvinden. In oc De Schouw is er wel voldoende plaats voor de kerstmarkt. Als het nodig zou zijn, kunnen we die binnen houden. We willen dat echter alleen doen als het echt niet anders kan. Als het bijvoorbeeld de dagen ervoor hevig stormt en het niet te doen is buiten op het voorplein.”

De twintig standhouders op de kerstmarkt zijn allemaal verenigingen. “Alleen Lichterveldse verenigingen kunnen inschrijven, geen ondernemers. Er zijn 20 chalets, en die zijn elk jaar gereserveerd. Als een vereniging er een jaar niet staat, dan is ze haar plaats kwijt. Er staan nog heel wat kandidaten op de wachtlijst”, aldus Peter.

20 standhouders

Twintig Lichterveldse verenigingen baten een kraampje uit met een variatie aan eten en drank. “Het verloop is identiek aan de vorige edities. De standhouders vragen zelf om meer betrokken te zijn, in januari houden we daarom met hen een evaluatie”, zegt Peter.

Tussen 18 en 20 uur organiseert de bib samen met het Huis van het Kind voorleesmomenten in het huisje van de Kerstman tijdens de kerstmarkt. Wie zich wil verwarmen met jenever, barbecueworst, glühwein en zoveel meer, is welkom op het voorplein van oc De Schouw op vrijdag 20 december vanaf 17 uur. De toegang is gratis.