Veel interesse voor bowlingtornooi Keep Fit

Bowlen is een populaire sport bij de Oostrozebekenaren en wordt door de meeste verenigingen ook beoefend als leuk tussendoortje. Bowlingzaal Keep Fit kreeg steeds vaker de vraag naar een competitief tornooi en daarom wordt er jaarlijks een bowlingfeest opgezet, waaraan leuke prijzen zijn verbonden. Op zondag 12 november was het weer zover. Liefst dertig deelnemers schreven in voor het jaarlijks tornooi en er werd gespeeld op het scherp van de snee. Lotta De Clerck werd de winnaar bij de vrouwen in de tweede tabel. Zij haalde het in de finale tegen Joost Tytgat. In de eerste tabel werd het een spannende finale tussen de uitbater van de zaal Rik Vanhee en zijn schoonzoon Stef Vandaele. Deze laatste trok aan het langste eind. Op de foto zien we de deelnemers en winnaars van het grote jaarlijkse bowling tornooi. (CLY/foto CLY)