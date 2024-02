Veel belangstelling voor Moezeltocht

De eerste grote wandeltocht van 2024 die ingericht werd door de Spartastappers is een voltreffer geworden met 1.381 deelnemers.

Het was voor voorzitter Walter Demuyck en zijn bestuur nochtans bang uitkijken naar de weerkaarten. “De voorspelde ijzel en sneeuw deed ons wat twijfelen of er wel veel belangstelling zou zijn van wandelaars. Maar het ergste verkeersleed was geleden en de wandelaars zijn dappere mensen die vanuit heel Vlaanderen naar onze Moezeltocht afzakten.”

“Vanuit Overijse en Geraardsbergen werd zelfs een bus ingelegd. We klokten niet af op een recordopkomst, maar zijn bijzonder tevreden. Ook onze wijnboer Christian Österman was vanuit de Moezelstreek naar Ardooie gegleden met een volle bestelwagen wijn. Alle deelnemers aan deze Moezeltocht konden gratis klinken op het nieuwe wandeljaar en de wijn ging zoetjes van de hand”, zegt een tevreden Dany Vanhalewyn van de Spartastappers.

Winnaars

De wijnboer liet nog twee bonnen achter voor een weekendje Moezel. Deze werden verloot onder de wandelaars. De gelukkigen zijn Francis Speybrouck uit Wingene en Stan Gobien uit Roeselare. Zij kunnen op bezoek in de Moezel in Bruttig Fankel.

Walter Demuynck: “We zagen alleen tevreden gezichten tijdens de startwandeling, eveneens omdat we ook 320 leden van onze eigen Spartastappers mochten noteren op het startblad. Er waren verschillende afstanden met hier en daar wel een gladde passage. Maar iedereen gleed er vlotjes over heen….. Het nieuwe wandelseizoen heeft de start niet gemist.” (JM)