Vanaf vrijdag 2 september tien dagen kermis in Izegem met weer vuurwerk op Koekezondag (11 september)

De Izegemse kermis loopt van 2 tot 11 september in het centrum.

Op 2 september vindt de opening om 17 uur in het stadhuis plaats en meteen is het een weekend volle bak. Qua attracties geeft de Polyp dit keer verstek, maar is de Popcorn de vervanger. Op maandag 5 september is er van 16.30 tot 19.30 uur een ‘prikkelarm moment’, waarbij de attracties licht dimmen en geluid zachter zetten om de hoog sensitieve mensen of personen met autisme of ADHD van het kermisgebeuren te laten genieten.

Twee wielerwedstrijden

Dinsdag 6 september staat al voor de 35ste keer het kampioenschap volkssporten voor 55-plussers op het programma, de prijsuitreiking vindt plaats in Meilief. Twee dagen later op donderdag 8 september is er dan Izegem Koers, waarover je alles leest op de pagina hiervoor. Op vrijdag 9 september is er het Criterium op Becelaers Hof. Zondag 11 september is het Koekezondag. Er is die dag ook Open Monumentendag, maar om 16 uur vindt ook de schoentjesworp gewoon plaats vanop de toren van Eperon d’Or. Koekezondag sluit met van 21 tot 22 uur af met het Isotopia Vuurwerk, goed te zien van op de Zuidkaai of van Wandel op de Mandel.