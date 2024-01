Vanaf dinsdag 30 januari lanceert Het Textielhuis Meet ’n Play videogames en boardgames

Samen met drie startende game studio’s ontvangt Bolwerk twee keer per maand de groeiende Kortrijkse game community in Het Textielhuis in de Rijselsestraat. Het organiseren van twee ontmoetingsmomenten per maand moet jonge gamers fysiek bij elkaar brengen met zowel videogames als boardgames.

“Door het project Meet ‘n Play hebben jonge gameontwikkelaars de mogelijkheid om hun games te laten testen” – Ruben Benoit

De Kortrijkse game studio’s met onder andere Eye Blink Twice, Hyper Vyper en Fire Foot Studios zijn ervan overtuigd dat het nodig is om ontmoetingen tussen gamers en game developers te stimuleren. Via een gedeeld netwerk met onder meer HangarK en Leiedal kwamen de studio’s terecht bij Bolwerk. “Jongeren ondersteunen past perfect binnen onze Jongbloed-werking, die inzet op talentontwikkeling van jongeren. Het centraal gelegen Textielhuis, van waaruit Bolwerk momenteel opereert, is een geschikte locatie om gamers en game developers met elkaar te verbinden”, zegt Ruben Benoit. “Door het project Meet ‘n Play hebben jonge gameontwikkelaars de mogelijkheid om hun games te laten testen. Dit leidt tot waardevolle feedback, nieuwe ideeën en inzichten om de games die de studio’s aan het ontwikkelen zijn, te verbeteren.”

“Door onze activiteiten open te stellen voor alle jongeren, hopen we inspiratie te bieden voor een carrière in gameonderwijs of de game industrie” – Thomas Boone

“Meet ’n Play is eerst en vooral een laagdrempelige ontmoetingsplek. Door tweemaandelijks digitale game- en bordspelactiviteiten te organiseren, streven we naar een breed bereik en het opbouwen van waardevolle connecties binnen de lokale game gemeenschap. Door onze activiteiten open te stellen voor alle jongeren, hopen we inspiratie te bieden voor een carrière in gameonderwijs of de game industrie, wat zowel individuen als de lokale economie ten goede komt”, zegt Thomas Boone, Eye Blink Twice.

“Door bewust fysieke activiteiten te organiseren, trachten we ook de introverte aard van veel jongeren in de game community te doorbreken” – Jasper Feyaerts

“Daarnaast erkennen we de unieke uitdagingen waarmee jonge gamers worden geconfronteerd. Met Meet ‘n Play willen we actief bijdragen aan het creëren van een evenwichtiger en gezonder leven voor hen. Door bewust fysieke activiteiten te organiseren, trachten we ook de introverte aard van veel jongeren in de game community te doorbreken en hen in contact te brengen met elkaar en andere jongeren”, besluit Jasper Feyaerts van Hyper Vyper.