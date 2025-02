Van wielerdoortocht over theatershow tot afterparty: Drie dagen feest met De Ronde

In 2023 kende Poeke – ondanks het slechte weer – toch een heuse volkstoeloop voor de doortocht van de Ronde van Vlaanderen en dat zal dit jaar niet anders zijn. Tijdens het weekend van 4 tot 6 april worden honderden wielerfans verwacht voor een rijkgevuld driedaags wielerfeest, georganiseerd door Poeke Doavert en de Gezinsbond. “Ons programma is dit jaar nog beter en gevarieerder”, zegt woordvoerder Lode Van de Steene.

De grote feesttent op het Dorpsplein mag zich op vrijdag 4 april vanaf 19.30 uur al voorbereiden voor een algemene quiz, waaraan zo’n 50 ploegen van elk vier personen zullen deelnemen. Zaterdag worden om 7.30 uur niet minder dan 4.000 wielertoeristen verwacht voor het bevoorradingspunt ‘We Ride Flanders’. De meesten malen liefst 250 kilometer af. ‘s Avonds is er de populaire theatershow De Planckaerts Live, waarbij Eddy Planckaert ettelijke verhalen en anekdotes uit zijn mouw schudt zoals hij alleen dat kan. Je kan als toeschouwer zo meefietsen door de carrière van Eddy, de steun van Christa en de belevenissen van Francesco en Junior.

Groot scherm

Zondag 6 april wordt de doortocht van de Ronde van Vlaanderen door Poeke verwacht rond 11 uur. “In 2023 kwam er in Poeke een massa volk op de been, ondanks het slechte weer”, vertelt Van de Steene. “Mits wat beter weer mogen we dit jaar nog meer volk verwachten. In de verwarmde feesttent kunnen de wielerfans alle Ronde-belevenissen op groot scherm volgen. ‘s Middags kan dat zelfs met een walkingdinner en muzikale animatie.” Om 17 uur is er dan nog een After Wieler Party met dj Daddy Cool, om de Ronde-winnaar te huldigen.

Hoogtepunt

Al met al een groots opgezette organisatie voor een klein dorp als Poeke. “De twee organisaties Poeke Doavert en de Gezinsbond zetten toch makkelijk zo’n 50 vrijwilligers in, om alles in goede banen te leiden”, aldus Van de Steene. “De Ronde-doortocht wordt een absoluut hoogtepunt in onze jaarprogrammatie.” Een deel van de opbrengst gaat naar Aalternatief in Aalter, een project dat jongeren met een beperking helpt met begeleid wonen.

Wie zich wil inschrijven voor de theatershow (25 euro) of walkingdinner (30 euro) kan terecht bij 0476 52 72 45 (rubenslock.rs@gmail.com). Voor de quiz (20 euro per ploeg) kan je terecht bij Lode Van de Steene (0486 95 66 39 – lodevandesteene@gmail.com). Info: 0476 31 04 94.