Van Rad van Fortuin tot wensboom of kerstselfiespot

In de meeste huiskamers deed de kerstboom zijn intrede, maar nu moeten er nog cadeautjes onder. Zowel Shop in Kortrijk als Ring Shopping zorgen dat iedereen dit op een aangename manier kan doen met een extra koopzondag op 18 december.

In Kortrijk kan je die combineren met de vele activiteiten van Winter in Kortrijk. Bovendien krijgt al wie voor 150 euro kocht, de kans om aan het Rad van Fortuin te draaien. Dat is van 14 tot 17 uur te vinden op het Overbekeplein. Toon je aankooptickets, draai aan het rad en win drankbonnen voor Winter in Kortrijk of een Kortrijk Cadeaubon tot 150 euro.

Op 23 december is er Late Night Shopping tot 21 uur. Neem een foto in het magisch decor met selfiespots, doe een wens bij de grote wensboom, of laat je cadeautjes inpakken voor het goede doel.

(VVRK)